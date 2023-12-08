Ночью посольство США в Багдаде обстреляли ракетами - СМИ

Утром, 8 декабря, укрепленную "зеленую зону", где расположено посольство Соединенных Штатов в столице Ирака Багдаде, обстреляли ракетами. Об этом пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

По словам службы безопасности Ирака, 8 декабря было выпущено 14 ракет "Катюша". Некоторые из них упали у ворот посольства, другие - в реку. По данным представителя службы, ракетный обстрел нанес материальный ущерб, но обошлось без жертв.

В американском посольстве говорят, что по состоянию на утро пятницы ни одна конкретная группа не взяла на себя ответственность за атаку, однако есть признаки того, что удар был нанесен боевиками, связанными с Ираном.

Дополнение

Вооруженные силы США сообщили, что в целом за последние недели было совершено 78 атак на американские объекты, из которых 37 - в Ираке и 41 - в Сирии.

В то же время в издании отмечают, что это первая подтвержденная атака на посольство США в Ираке с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС 7 октября.

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Примерно 2500 американских военных находятся на территории Ирака и около 900 других в восточной Сирии, где выполняют миссии против группировки "Исламское государство".

Напомним

США обвинили Иран в санкционировании нападения хуситов на американский эсминец и коммерческие суда в Красном море и рассматривают возможность скоординированного международного ответа.

Атаки поставили под угрозу морскую безопасность и международную торговлю, а американские военные в целях самообороны сбили беспилотники.