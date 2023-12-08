Ночью посольство США в Багдаде обстреляли ракетами - СМИ
Посольство США в "зеленой зоне" Багдада было обстреляно 14 ракетами "Катюша", что нанесло материальный ущерб, но обошлось без жертв. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность, но предполагают связь с иранскими боевиками. Это первое нападение на посольство с 7 октября.
Требование на пути в ЕС: Рада одобрила расширение штата НАБУ
Верховная Рада Украины приняла закон об увеличении штатной численности Национального антикоррупционного бюро с 700 до 1000 человек, с постепенным проведением конкурса на новые должности до 2027 года.
В ЕС договорились снизить потребление энергии в строительном секторе
В Брюсселе принято решение реформировать Директиву по строительному сектору, имея целью сделать все здания климатически нейтральными к 2030 году, предложить среднее сокращение энергопотребления в зданиях на 16% к 2030 году и на 20-22% к 2035 году.
Из-за проблем с тоннелем: в столице на полгода закроют движение поездов метро от "Теремков" до "Лыбедской"
6 станций на синей ветке киевского метро будут закрыты на полгода, поскольку возникла необходимость срочного ремонта тоннеля. Для перевозки пассажиров предусмотрены дублирующие маршруты наземного транспорта.
Армия рф 16 раз атаковала Донецкую область, есть раненый
Российские войска 16 раз атаковали Донецкую область, ранив одного человека и повредив 8 гражданских объектов, включая жилые дома, школу и объекты инфраструктуры.
Блокада польских перевозчиков: более 3 тысяч грузовиков застряли на границе
Около 3300 грузовиков стоят в очереди на польской стороне в направлении границы с Украиной, с наибольшими задержками на пунктах пропуска "Шегини" и "Рава-Русская" из-за блокады польскими перевозчиками.
Финляндия отказалась экстрадировать в Украину российского боевика Петровского
Верховный суд Финляндии отклонил запрос Украины на экстрадицию Яна Петровского, лидера российских неонацистов, ссылаясь на плохие условия заключения в Украине, нарушающие права человека.
Как незаконно получить миллиарды, чтобы суд их сохранил. Мастер-класс от агента фсб, экс-депутата Шепелева
Как незаконно получить миллиарды, чтобы суд их сохранил. Мастер-класс от агента фсб, экс-депутата Шепелева
Азербайджан и Армения договорились обменяться пленными и намерены заключить мирный договор
Армения и Азербайджан договорились об обмене пленными и работают над заключением мирного договора, который бы уважал суверенитет и территориальную целостность. Они поддерживают международные заявки друг друга и обязуются принимать меры по развитию доверия в будущем.
Жатва-2023: Украина собрала почти 78 миллионов тонн зерновых и масличных культур
Украинские аграрии собрали почти 78 миллионов тонн зерновых и масличных культур, среди которых больше всего кукурузы, пшеницы и ячменя. Лидерами по сбору зерновых являются Винницкая, Полтавская и Черкасская области.