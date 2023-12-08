Ночью посольство США в Багдаде обстреляли ракетами - СМИ

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И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
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И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

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Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
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Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

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"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
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"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
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В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

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У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
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У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  137297 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
7 декабря  •  139833 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
7 декабря  •  140167 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
7 декабря  •  132383 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

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Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
6 декабря  •  142262 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

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Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
6 декабря  •  151617 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

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ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
6 декабря  •  144652 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

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В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
6 декабря  •  132388 просмотра

В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

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В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"
6 декабря  •  133177 просмотра

В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

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Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
6 декабря  •  138747 просмотра

Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

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Новости по теме

Ночью посольство США в Багдаде обстреляли ракетами - СМИ

Посольство США в "зеленой зоне" Багдада было обстреляно 14 ракетами "Катюша", что нанесло материальный ущерб, но обошлось без жертв. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность, но предполагают связь с иранскими боевиками. Это первое нападение на посольство с 7 октября.

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Ночью посольство США в Багдаде обстреляли ракетами - СМИ

Требование на пути в ЕС: Рада одобрила расширение штата НАБУ

Верховная Рада Украины приняла закон об увеличении штатной численности Национального антикоррупционного бюро с 700 до 1000 человек, с постепенным проведением конкурса на новые должности до 2027 года.

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Требование на пути в ЕС: Рада одобрила расширение штата НАБУ

В ЕС договорились снизить потребление энергии в строительном секторе

В Брюсселе принято решение реформировать Директиву по строительному сектору, имея целью сделать все здания климатически нейтральными к 2030 году, предложить среднее сокращение энергопотребления в зданиях на 16% к 2030 году и на 20-22% к 2035 году.

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В ЕС договорились снизить потребление энергии в строительном секторе

Из-за проблем с тоннелем: в столице на полгода закроют движение поездов метро от "Теремков" до "Лыбедской"

6 станций на синей ветке киевского метро будут закрыты на полгода, поскольку возникла необходимость срочного ремонта тоннеля. Для перевозки пассажиров предусмотрены дублирующие маршруты наземного транспорта.

Киев •   •  15810 просмотра
Из-за проблем с тоннелем: в столице на полгода закроют движение поездов метро от "Теремков" до "Лыбедской"

Армия рф 16 раз атаковала Донецкую область, есть раненый

Российские войска 16 раз атаковали Донецкую область, ранив одного человека и повредив 8 гражданских объектов, включая жилые дома, школу и объекты инфраструктуры.

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Армия рф 16 раз атаковала Донецкую область, есть раненый

Блокада польских перевозчиков: более 3 тысяч грузовиков застряли на границе

Около 3300 грузовиков стоят в очереди на польской стороне в направлении границы с Украиной, с наибольшими задержками на пунктах пропуска "Шегини" и "Рава-Русская" из-за блокады польскими перевозчиками.

Общество •   •  15938 просмотра
Блокада польских перевозчиков: более 3 тысяч грузовиков застряли на границе

Финляндия отказалась экстрадировать в Украину российского боевика Петровского

Верховный суд Финляндии отклонил запрос Украины на экстрадицию Яна Петровского, лидера российских неонацистов, ссылаясь на плохие условия заключения в Украине, нарушающие права человека.

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Финляндия отказалась экстрадировать в Украину российского боевика Петровского

Как незаконно получить миллиарды, чтобы суд их сохранил. Мастер-класс от агента фсб, экс-депутата Шепелева

Как незаконно получить миллиарды, чтобы суд их сохранил. Мастер-класс от агента фсб, экс-депутата Шепелева

Политика •   •  19308 просмотра
Как незаконно получить миллиарды, чтобы суд их сохранил. Мастер-класс от агента фсб, экс-депутата Шепелева

Азербайджан и Армения договорились обменяться пленными и намерены заключить мирный договор

Армения и Азербайджан договорились об обмене пленными и работают над заключением мирного договора, который бы уважал суверенитет и территориальную целостность. Они поддерживают международные заявки друг друга и обязуются принимать меры по развитию доверия в будущем.

Новости Мира •   •  17173 просмотра
Азербайджан и Армения договорились обменяться пленными и намерены заключить мирный договор

Жатва-2023: Украина собрала почти 78 миллионов тонн зерновых и масличных культур

Украинские аграрии собрали почти 78 миллионов тонн зерновых и масличных культур, среди которых больше всего кукурузы, пшеницы и ячменя. Лидерами по сбору зерновых являются Винницкая, Полтавская и Черкасская области.

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Жатва-2023: Украина собрала почти 78 миллионов тонн зерновых и масличных культур