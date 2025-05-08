Ночью 9 мая возможны сбои в работе реестров Минюста: какова причина
Киев • УНН
Украинцев предупредили о нестабильной работе реестров Министерства юстиции в ночь на 9 мая 2025 года. Причина – плановые технические работы по обслуживанию программного обеспечения.
Украинцев предупредили о возможных сбоях в работе реестров Минюста в ночь на 09 мая. Об этом говорится на сайте Государственного предприятия "Национальные информационные системы", передает УНН.
Детали
Отмечается, что единые и государственные реестры Министерства юстиции Украины в ночь на 9 мая могут работать нестабильно из-за плановых технических работ.
С 00:00 до 03:00 9 мая 2025 года государственное предприятие "Национальные информационные системы" будет проводить плановые технические работы по обслуживанию программного обеспечения Единых и Государственных реестров, создание и обеспечение функционирования которых относится к компетенции Министерства юстиции Украины
Из-за этого в указанный период работа реестров может быть нестабильной.
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