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Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні: Зеленський провів "гарну розмову" з Трампом
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Вночі 9 травня можливі збої в роботі реєстрів Мін'юсту: яка причина

Київ • УНН

 • 880 перегляди

Українців попередили про нестабільну роботу реєстрів Міністерства юстиції в ніч на 9 травня 2025 року. Причина – планові технічні роботи з обслуговування програмного забезпечення.

Вночі 9 травня можливі збої в роботі реєстрів Мін'юсту: яка причина

Українців попередили про можливі збої в роботі реєстрів Мін’юсту в ніч на 09 травня. Про це йдеться на сайті Державного підприємства "Національні інформаційні системи", передає УНН.

Деталі

Зазначається, що єдині та державні реєстри Міністерства юстиції України в ніч на 9 травня можуть працювати нестабільно через планові технічні роботи.

Із 00:00 до 03:00 9 травня 2025 року державне підприємство "Національні інформаційні системи" буде проводити планові технічні роботи з обслуговування програмного забезпечення Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України

- повідомили в ДП "Національні інформаційні системи". 

Через це у вказаний період робота реєстрів може бути нестабільною. 

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