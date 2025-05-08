Вночі 9 травня можливі збої в роботі реєстрів Мін'юсту: яка причина
Київ • УНН
Українців попередили про нестабільну роботу реєстрів Міністерства юстиції в ніч на 9 травня 2025 року. Причина – планові технічні роботи з обслуговування програмного забезпечення.
Українців попередили про можливі збої в роботі реєстрів Мін’юсту в ніч на 09 травня. Про це йдеться на сайті Державного підприємства "Національні інформаційні системи", передає УНН.
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Зазначається, що єдині та державні реєстри Міністерства юстиції України в ніч на 9 травня можуть працювати нестабільно через планові технічні роботи.
Із 00:00 до 03:00 9 травня 2025 року державне підприємство "Національні інформаційні системи" буде проводити планові технічні роботи з обслуговування програмного забезпечення Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України
Через це у вказаний період робота реєстрів може бути нестабільною.
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