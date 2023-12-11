Ночью 18 "шахедов" сбили на юге, два из них - в Одесской области

Силы обороны ночью уничтожили два вражеских ударных дрона типа Shahed в Одесской области, три - в Херсонской, еще 13 - в Николаевской областях, сообщили в понедельник в Силах обороны юга Украины, показав последствия удара, пишет УНН.

Во время ночной дроновой атаки враг направил ударные беспилотные летательные аппараты типа "Shahed-131/136" по южным регионам с Крымского полуострова. Подразделениями противовоздушной обороны Сил обороны юга сбиты все 18 дронов-камикадзе: 2 в Одесской области, 3 в Херсонской области, 13 в Николаевской области - сообщили в Силах обороны Юга в Telegram.

Детали

По данным Сил обороны Юга, обломками сбитых дронов повреждены складские помещения агропредприятий и сельскохозяйственная техника в Куцурубской и Снигиревской громадах, частные дома - в Очаковской громаде. Пожары оперативно погасили пожарные. Информации о пострадавших не поступало.

Силы обороны Юга показали последствия ночной вражеской атаки БпЛА "Shahed-131/136" в Николаевской области.

Напомним

Силы обороны ночью уничтожили 18 из 18 "шахедов" и 8 из 8 баллистических ракет.