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Ночью 18 "шахедов" сбили на юге, два из них - в Одесской области

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 07:06  •  24974 просмотра

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Украинская противовоздушная оборона сбила 18 беспилотников "шахед", запущенных из Крыма по южным регионам, нанеся материальный ущерб, но без жертв. Пожары, возникшие в результате атак, были быстро ликвидированы

Силы обороны ночью уничтожили два вражеских ударных дрона типа Shahed в Одесской области, три - в Херсонской, еще 13 - в Николаевской областях, сообщили в понедельник в Силах обороны юга Украины, показав последствия удара, пишет УНН.

Во время ночной дроновой атаки враг направил ударные беспилотные летательные аппараты типа "Shahed-131/136" по южным регионам с Крымского полуострова. Подразделениями противовоздушной обороны Сил обороны юга сбиты все 18 дронов-камикадзе: 2 в Одесской области, 3 в Херсонской области, 13 в Николаевской области

- сообщили в Силах обороны Юга в Telegram.

Детали

По данным Сил обороны Юга, обломками сбитых дронов повреждены складские помещения агропредприятий и сельскохозяйственная техника в Куцурубской и Снигиревской громадах, частные дома - в Очаковской громаде. Пожары оперативно погасили пожарные. Информации о пострадавших не поступало.

Силы обороны Юга показали последствия ночной вражеской атаки БпЛА "Shahed-131/136" в Николаевской области.

Напомним

Силы обороны ночью уничтожили 18 из 18 "шахедов" и 8 из 8 баллистических ракет.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Уночі 18 "шахедів" збили на півдні, два з них - на Одещині
At night, 18 "shaheds" were shot down in the south, two of them in Odesa region
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Ночью 18 "шахедов" сбили на юге, два из них - в Одесской области

Украинская противовоздушная оборона сбила 18 беспилотников "шахед", запущенных из Крыма по южным регионам, нанеся материальный ущерб, но без жертв. Пожары, возникшие в результате атак, были быстро ликвидированы

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