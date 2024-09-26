Ночной удар рф по Запорожью: количество пострадавших увеличилось до 10

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В результате авиаудара российских войск по Запорожью пострадали 10 человек. Поврежден многоквартирный дом, разрушены 11 частных жилых домов и 1 трехэтажный жилой дом.

В результате авиационного удара российских войск по Запорожью пострадали уже 10 человек, сообщил глава ОВА Иван Федоров в четверг в Telegram, пишет УНН.

Количество пострадавших увеличилось до 10. Один раненый находится в больнице. Медики всем пострадавшим оказывают необходимую помощь

- написал Федоров.

Добавим

Тем временем в Нацполиции указали, что были госпитализированы двое пострадавших.

Дополнение

По данным полиции, 25 сентября вечером оккупанты нанесли пять авиаударов (предварительно - КАБами) по территории Запорожья и Запорожского района. В результате одного из ударов по взрывной волной и обломками поврежден многоквартирный дом. Еще одно попадание произошло рядом с частным домом.

По данным ГСЧС, разрушено 11 частных жилых домов и 1 трехэтажный жилой дом.

По словам председателя ОВА Ивана Федорова, вражеские войска нанесли удар по жилой застройке и территории одного из промышленных предприятий.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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