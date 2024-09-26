Нічний удар рф по Запоріжжю: кількість постраждалих збільшилася до 10
Київ • УНН
Внаслідок авіаудару російських військ по Запоріжжю постраждали 10 людей. Пошкоджено багатоквартирний будинок, зруйновано 11 приватних житлових будинків та 1 триповерховий житловий будинок.
В результаті авіаційного удару російських військ по Запоріжжю постраждали вже 10 людей, повідомив голова ОВА Іван Федоров у четвер у Telegram, пише УНН.
Кількість постраждалих збільшилася до 10. Один поранений перебуває у лікарні. Медики всім постраждалим надають необхідну допомогу
Додамо
Тим часом у Нацполіції вказали, що були госпіталізовані двоє постраждалих.
Доповнення
За даними поліції, 25 вересня ввечері окупанти завдали п'ять авіаударів (попередньо - КАБами) по території Запоріжжя та Запорізького району. Внаслідок одного з ударів по вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоквартирний будинок. Ще одне влучання відбулося поруч із приватним будинком.
За даними ДСНС, зруйновано 11 приватних житлових будинків та 1 триповерховий житловий будинок.
Зі слів голови ОВА Івана Федорова, ворожі війська завдали удару по житловій забудові та території одного з промислових підприємств.