Ночные морозы и снег в трех областях: синоптики дали прогноз погоды на 5 февраля

Погода в Украине 5-го февраля не претерпит особых изменений. Температура воздуха ближайшей ночью составит 0-5°С мороза, завтра днем от 2°С мороза до 2°С тепла. Ветер ожидается северных направлений, умеренный, временами порывистый. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, пишет УНН.

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Отмечается, что снег ожидается в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Также небольшой снег пройдет местами в западных областях. Однако на остальной территории Украины 5-го февраля - без существенных осадков.

В Киеве в среду ожидается ночью -1-3°С, днем около нуля. Без осадков. На дорогах местами гололедица.

С 7-го февраля погоду Украины будет определять мощный антициклон с севера. Это означает, что осадки маловероятны, станет больше прояснений, а это прогностический признак того, что ночью морозы окрепнут, до -3-8°С, однако днем будет теплее до 0+2°С, - отметила Наталка Диденко.

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