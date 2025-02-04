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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночные морозы и снег в трех областях: синоптики дали прогноз погоды на 5 февраля

Ночные морозы и снег в трех областях: синоптики дали прогноз погоды на 5 февраля

Киев  •  УНН

 • 7308 просмотра

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В Украине ожидается до -5°C ночью и от -2°C до +2°C днем. Снег прогнозируют на Сумщине, Полтавщине, Харьковщине и местами на западе, с 7 февраля придет антициклон.

Погода в Украине 5-го февраля не претерпит особых изменений. Температура воздуха ближайшей ночью составит 0-5°С мороза, завтра днем от 2°С мороза до 2°С тепла. Ветер ожидается северных направлений, умеренный, временами порывистый. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, пишет УНН. 

Детали

Отмечается, что снег ожидается в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Также небольшой снег пройдет местами в западных областях. Однако на остальной территории Украины 5-го февраля - без существенных осадков.

В Киеве в среду ожидается ночью -1-3°С, днем около нуля. Без осадков. На дорогах местами гололедица.

С 7-го февраля погоду Украины будет определять мощный антициклон с севера. Это означает, что осадки маловероятны, станет больше прояснений, а это прогностический признак того, что ночью морозы окрепнут, до -3-8°С, однако днем будет теплее до 0+2°С,

- отметила Наталка Диденко.

Тепло, как в апреле: погода в Киеве установила три рекорда за один день31.01.25, 13:10 • 36918 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
ukrainaУкраина
kievКиев

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