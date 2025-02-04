Нічні морози та сніг у трьох областях: синоптики дали прогноз погоди на 5 лютого
Київ • УНН
В Україні очікується до -5°C вночі та від -2°C до +2°C вдень. Сніг прогнозують на Сумщині, Полтавщині, Харківщині та місцями на заході, з 7 лютого прийде антициклон.
Погода в Україні 5-го лютого не зазнає особливих змін. Температура повітря найближчої ночі становитиме 0-5°С морозу, завтра вдень від 2°С морозу до 2 °С тепла. Вітер очікується північних напрямків, помірний, часом рвучкий. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці у Facebook, пише УНН.
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Зазначається, що сніг очікується на Сумщині, Полтавщині та Харківщині. Також невеликий сніг пройде місцями в західних областях. Проте на решті території України 5-го лютого – без істотних опадів.
У Києві у середу очікується вночі -1-3°С, вдень близько нуля. Без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.
Із 7-го лютого погоду України визначатиме потужний антициклон із півночі. Це означає, що опади малоймовірні, побільшає прояснень, а це прогностична ознака того, що вночі морози зміцніють, до -3-8°С, проте вдень теплішатиме до 0+2°С,
Тепло, як у квітні: погода у Києві встановила три рекорди за один день31.01.25, 13:10 • 38110 переглядiв