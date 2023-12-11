Ночная ракетная атака рф на Киев: глава МВД сообщил о последствиях

В результате ночной ракетной атаки российских войск на Киев падение обломков зафиксировали в Дарницком районе столицы, есть повреждения забора и окон, обнаружили четырех пострадавших. Об этом сообщил в понедельник министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет УНН.

Вражеский обстрел Киева. В результате вражеской атаки этой ночью падение обломков зафиксировано в Дарницком районе города - написал Клименко в Telegram.

Детали

По одному адресу, по словам министра, обломки ракеты упали на открытую территорию. Без последующего возгорания.

По другому адресу взрывной волной повреждены окна частного дома. Спасатели обследовали поврежденное здание. Пожар не обнаружен.

Еще по одному адресу поврежден забор и выбиты стекла.

"Выявлено четырех пострадавших", - отметил глава МВД.

На месте событий, по его словам, работали 10 спасателей и 2 единицы основной пожарно-спасательной техники. Полиция задокументировала последствия очередного военного преступления рф.

Напомним

В ночь на понедельник, 11 декабря, в Киеве прозвучала серия взрывов до объявления воздушной тревоги. Силы обороны ночью уничтожили 18 из 18 ударных дронов-шахедов и 8 из 8 баллистических ракет. В частности, ПВО уничтожено восемь воздушных целей, которые летели в направлении столицы по баллистической траектории.

В Дарницком районе Киева в результате ракетного обстрела пострадали четыре человека.

Руководитель Дарницкого района Николай Калашник показал фото последствий ночной ракетной атаки в микрорайоне Бортничи.