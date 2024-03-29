Ночная атака шахедами: на Днепропетровщине ранен мужчина

В результате российской атаки в Каменском районе Днепропетровской области ранен мужчина, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщил председатель ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В результате последней вражеской атаки есть раненый в Каменском районе. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Основная цель врага - наши люди и объекты обеспечения жизнедеятельности населения. Берегите себя. Мы все преодолеем! написал председатель ОВА.

Напомним,

В ночь на 29 марта враг запустил шахеды по Украине. В Днепре и области были слышны взрывы. В Каменском в некоторых районах пропал свет.

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