Ночная атака российских дронов на Киев: все беспилотники уничтожены силами ПВО

В ночь на сегодня Киев снова подвергся массированной атаке российских ударных беспилотников, предположительно типа «Shahed». Вражеские БпЛА начали залетать на территорию Украины еще до полуночи с разных направлений. Около трех ночи дроны добрались до столицы, что повлекло объявление воздушной тревоги, которая длилась 18 минут. Об этом сообщили в КГВА, передает УНН.

Детали

Противовоздушная оборона Киева оперативно отреагировала на угрозу, и все дроны, угрожавшие столице, были уничтожены. Ни один из вражеских БпЛА не достиг своей цели.

В результате атаки в Печерском районе зафиксировано падение обломков по четырем адресам. Обнаружено возгорание на открытой местности площадью 50 м², которое было оперативно ликвидировано. По предварительным данным, в городе нет пострадавших и разрушений. Информация оперативной сводки обновляется.

В соседних с Киевом регионах атака российских дронов продолжается, и БпЛА могут изменить курс на столицу. Жителей Киева просят следить за сигналами воздушной тревоги и беречь себя.

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