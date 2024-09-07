Нічна атака російських дронів на Київ: усі безпілотники знищені силами ППО

У ніч на сьогодні Київ знову зазнав масованої атаки російських ударних безпілотників, імовірно типу "Shahed". Ворожі БпЛА почали залітати на територію України ще до опівночі з різних напрямків. Близько третьої ночі дрони дісталися до столиці, що спричинило оголошення повітряної тривоги, яка тривала 18 хвилин. Про це повідомили в КМВА, передає УНН.

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Протиповітряна оборона Києва оперативно відреагувала на загрозу, і всі дрони, що загрожували столиці, були знищені. Жоден з ворожих БпЛА не досяг своєї цілі.

Внаслідок атаки у Печерському районі зафіксовано падіння уламків за чотирма адресами. Виявлено загоряння на відкритій місцевості площею 50 м², яке було оперативно ліквідовано. За попередніми даними, у місті немає постраждалих та руйнувань. Інформація оперативного зведення оновлюється.

У сусідніх з Києвом регіонах атака російських дронів триває, і БпЛА можуть змінити курс на столицю. Жителів Києва просять слідкувати за сигналами повітряної тривоги та берегти себе.

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