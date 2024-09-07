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Нічна атака російських дронів на Київ: усі безпілотники знищені силами ППО

Нічна атака російських дронів на Київ: усі безпілотники знищені силами ППО

Київ • УНН

 • 47324 перегляди

Вночі Київ зазнав масованої атаки російських дронів "Shahed". Усі ворожі безпілотники були знищені силами ППО, жертв і руйнувань немає, лише незначні пошкодження від уламків у Печерському районі.

У ніч на сьогодні Київ знову зазнав масованої атаки російських ударних безпілотників, імовірно типу "Shahed". Ворожі БпЛА почали залітати на територію України ще до опівночі з різних напрямків. Близько третьої ночі дрони дісталися до столиці, що спричинило оголошення повітряної тривоги, яка тривала 18 хвилин. Про це повідомили в КМВА, передає УНН

Деталі

Протиповітряна оборона Києва оперативно відреагувала на загрозу, і всі дрони, що загрожували столиці, були знищені. Жоден з ворожих БпЛА не досяг своєї цілі.

Внаслідок атаки у Печерському районі зафіксовано падіння уламків за чотирма адресами. Виявлено загоряння на відкритій місцевості площею 50 м², яке було оперативно ліквідовано. За попередніми даними, у місті немає постраждалих та руйнувань. Інформація оперативного зведення оновлюється.

У сусідніх з Києвом регіонах атака російських дронів триває, і БпЛА можуть змінити курс на столицю. Жителів Києва просять слідкувати за сигналами повітряної тривоги та берегти себе.

Ситуація на передовій, Курська операція та додаткові системи ППО: Зеленський в Італії зустрівся з делегацією Конгресу США06.09.24, 21:40 • 62948 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаКиїв

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