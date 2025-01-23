Ночная атака рф на Запорожье: количество пострадавших возросло до 45

ukenru
Эксклюзив
Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть
09:43 • 46802 просмотра

Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть

Эксклюзив
Оперативное обновление медицинской документации позволит информировать пациента о появлении новых международных рекомендаций - ОО "Афина. Женщины против рака"
09:28 • 48691 просмотра

Оперативное обновление медицинской документации позволит информировать пациента о появлении новых международных рекомендаций - ОО "Афина. Женщины против рака"

Зеленский: США должны быть частью украинских миротворческих сил
06:26 • 104618 просмотра

Зеленский: США должны быть частью украинских миротворческих сил

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев считает безосновательным его арест и опроверг утверждение прокурора о возможных рисках (Видео)
22 января, 19:02 • 117921 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев считает безосновательным его арест и опроверг утверждение прокурора о возможных рисках (Видео)

Трамп пригрозил россии новыми санкциями, если она не прекратит войну в Украине
22 января, 16:47 • 122389 просмотра

Трамп пригрозил россии новыми санкциями, если она не прекратит войну в Украине

Эксклюзив
Эксперт раскритиковал АРМА за обновление дизайна реестра арестованных активов, вместо его наполнения
22 января, 14:12 • 123547 просмотра

Эксперт раскритиковал АРМА за обновление дизайна реестра арестованных активов, вместо его наполнения

Эксклюзив
Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы
22 января, 11:37 • 122244 просмотра

Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы

Эксклюзив
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
22 января, 11:07 • 153864 просмотра

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Эксклюзив
Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева
22 января, 09:59 • 112208 просмотра

Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев
22 января, 09:49 • 109913 просмотра

Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский назвал условия для переговоров с рф

Зеленский назвал условия для переговоров с рф

23 января, 01:46 • 111096 просмотра
россия может напасть на страны НАТО в ближайшие пять лет - Писториус

россия может напасть на страны НАТО в ближайшие пять лет - Писториус

23 января, 03:04 • 110340 просмотра
рф атаковала баллистикой Запорожье: среди пострадавших двухмесячный ребенок

рф атаковала баллистикой Запорожье: среди пострадавших двухмесячный ребенок

23 января, 03:30 • 50456 просмотра
Один человек погиб в результате ракетного обстрела рф по Запорожью

Один человек погиб в результате ракетного обстрела рф по Запорожью

23 января, 04:49 • 31950 просмотра
Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

08:12 • 85381 просмотра
публикации
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 153864 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 153495 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

22 января, 07:26 • 156807 просмотра
Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

21 января, 15:39 • 165573 просмотра
"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

21 января, 12:22 • 182153 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

11:19 • 688 просмотра
Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

08:12 • 85381 просмотра
Хейли Бибер опровергла слухи о разводе с мужем после "отписки" в Instagram

Хейли Бибер опровергла слухи о разводе с мужем после "отписки" в Instagram

22 января, 16:22 • 107673 просмотра
Принц Гарри получит компенсацию от The Sun за незаконную слежку

Принц Гарри получит компенсацию от The Sun за незаконную слежку

22 января, 15:23 • 108101 просмотра
Netflix повысит цены на подписку в ряде стран после роста количества пользователей

Netflix повысит цены на подписку в ряде стран после роста количества пользователей

22 января, 14:03 • 109264 просмотра
Актуальное
Ночная атака рф на Запорожье: количество пострадавших возросло до 45

Ночная атака рф на Запорожье: количество пострадавших возросло до 45

Киев  •  УНН

 • 14105 просмотра

Read in English

В результате ночного обстрела Запорожья российскими войсками пострадало 45 человек. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью после атаки.

В Запорожье в результате ночной атаки рф пострадало 45 человек, сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Детали

"45 пострадавших по состоянию на сейчас. Люди продолжают обращаться в медицинские учреждения после ночной вражеской атаки", - написал Федоров.

Напомним

По данным прокуратуры, вечером 22 января и в 4:00 23 января армия страны-агрессора атаковала инфраструктуру Запорожья. Удары наносились с применением дронов и баллистических ракет.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
zaporozheЗапорожье

Обратиться по вопросам размещения рекламы