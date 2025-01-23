Ночная атака рф на Запорожье: количество пострадавших возросло до 45

В Запорожье в результате ночной атаки рф пострадало 45 человек, сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Детали

"45 пострадавших по состоянию на сейчас. Люди продолжают обращаться в медицинские учреждения после ночной вражеской атаки", - написал Федоров.

Напомним

По данным прокуратуры, вечером 22 января и в 4:00 23 января армия страны-агрессора атаковала инфраструктуру Запорожья. Удары наносились с применением дронов и баллистических ракет.