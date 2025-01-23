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Нічна атака рф на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 45

Нічна атака рф на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 45

Київ • УНН

 • 31169 перегляди

Внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя російськими військами постраждало 45 осіб. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою після атаки.

У Запоріжжі внаслідок нічної атаки рф постраждало 45 осіб, повідомив у четвер голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Деталі

"45 постраждалих станом на зараз. Люди продовжують звертатись до медичних закладів після нічної ворожої атаки", - написав Федоров.

Нагадаємо

За даними прокуратури, ввечері 22 січня та о 4:00 23 січня армія країни-агресора атакувала інфраструктуру Запоріжжя. Удари завдавалися із застосуванням дронів та балістичних ракет.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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