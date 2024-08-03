Во время ночной атаки рф, произошло четыре попадания в объект критической инфраструктуры в Винницкой области. Об этом сообщила первый заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

«Сегодня в ночь враг атаковал Украину, и эта атака не обошла Винницкую область. Около 3 ночи произошло первое попадание, потом через несколько минут второе, третье. Все попадания в объект критической инфраструктуры. Сразу на объект выехали представители ГСЧС, но поскольку снова началась воздушная тревога они не могли продолжить свои действия и ушли в укрытие», - рассказала Заболотная.

Она отметила, что к счастью все ушли в укрытие, потому что после сигнала воздушной тревоги, через 5-10 минут произошло четвертое попадание.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Винницкой области было зафиксировано попадание в объект инфраструктуры.