Ночная атака рф на Киевщину: повреждена 5-этажка в Белоцерковском районе
Киев • УНН
Ночью 17 марта 2025 года Киевскую область атаковали дроны, повреждена 5-этажка в Белоцерковском районе. Пострадавших нет, силы ПВО сбили вражеские цели.
В ночь на понедельник, 17 марта 2025 года, враг атаковал Киевскую область с помощью ударных БПЛА. В Белоцерковском районе повреждена 5-этажка. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОВА, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, в регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.
Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфораструктуры не допущено
По данным ОВА, в Белоцерковском районе в результате вражеской атаки повреждено остекление в квартире и подъезде пятиэтажного жилого дома.
Ликвидирован пожар травяного настила на площади 0,5 га.
Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки.
Напомним
Как ранее писал УНН 16 марта, ночью, россияне атаковали Киевскую область дронами. Тревога продолжалась более 7 часов, силы ПВО работали. В Фастовском районе произошло возгорание на предприятии.