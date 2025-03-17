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Нічна атака рф на Київщину: пошкоджено 5-поверхівку у Білоцерківському районі

Київ • УНН

 • 55621 перегляди

Вночі 17 березня 2025 року Київську область атакували дрони, пошкоджено 5-поверхівку в Білоцерківському районі. Постраждалих немає, сили ППО збили ворожі цілі.

Нічна атака рф на Київщину: пошкоджено 5-поверхівку у Білоцерківському районі

У ніч на понеділок, 17 березня 2025 року, ворог атакував Київську область за допомогою ударних БПЛА. У Білоцерківському районі пошкоджено 5-поверхівку. Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, в регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфораструктури не допущено

- йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, в Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено скління в квартирі та під’їзді п’ятиповерхового житлового будинку.

Ліквідована пожежа травяного настилу на площі 0,5 га.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН 16 березня, вночі, росіяни атакували Київську область дронами. Тривога тривала понад 7 годин, сили ППО працювали. У Фастівському районі сталося загорання на підприємстві.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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