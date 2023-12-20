Ночная атака рф на Киевщину: попаданий и пострадавших не зафиксировано

В результате вражеской атаки ударными дронами в ночь на 20 декабря на Киевщине никто не пострадал. Попаданий в объекты критической и гражданской инфраструктуры нет. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, ночью враг в очередной раз атаковал область ударными БпЛА. Сигнал "Воздушная тревога" в области объявлялся дважды.

В регионе работали силы ПВО. Благодаря силам ПВО и мобильным огневым группам попаданий в объекты критической и гражданской инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют - написал Кравченко в Facebook.

По его словам, оперативные группы продолжают работать и фиксируют доказательства очередной террористической атаки врага.

Напомним

В Киевской ОВА сообщали, что ночью силы ПВО работали по вражеским целям.