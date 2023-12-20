Ночная атака рф на Киевщину: попаданий и пострадавших не зафиксировано

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Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп
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Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп

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Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников
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Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников

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В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
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В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

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Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
  •  133670 просмотра

Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

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В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
19 декабря  •  141448 просмотра

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

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Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
19 декабря  •  142244 просмотра

Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

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Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
19 декабря  •  137800 просмотра

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

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Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
18 декабря  •  151955 просмотра

Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

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Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
18 декабря  •  147398 просмотра

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

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Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
18 декабря  •  140854 просмотра

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

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Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
18 декабря  •  133410 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

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Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
18 декабря  •  123603 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

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Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
18 декабря  •  115149 просмотра

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

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Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам
18 декабря  •  107867 просмотра

Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам

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На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
15 декабря  •  237758 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

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Новости по теме

Ночная атака рф на Киевщину: попаданий и пострадавших не зафиксировано

Атака российских беспилотников на Киевскую область не привела к человеческим жертвам и поражению критически важной инфраструктуры благодаря эффективным действиям противовоздушной обороны.

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Ночная атака рф на Киевщину: попаданий и пострадавших не зафиксировано

Херсон подвергся трем вражеским ударам дронами: самому маленькому пострадавшему два года

Российские войска атаковали Херсон с помощью беспилотников, повредив здания и ранив 9 человек.

Война •   •  26684 просмотра
Херсон подвергся трем вражеским ударам дронами: самому маленькому пострадавшему два года

FAVBET открыл первый в Украине лицензионный букмекерский пункт

Букмекерский пункт FAVBET открылся на территории отеля Mercure Kyiv Congress по адресу: Киев, Cosmo Multimall (Шулявка), ул. Алексея Тихого, д. 42а (буква К).

Общество •   •  24429 просмотра
FAVBET открыл первый в Украине лицензионный букмекерский пункт

Армия рф 190 раз за сутки обстреляла Запорожскую область, осуществила 44 БПЛА-атаки

Российские войска совершили 190 атак, в том числе 44 удара с БПЛА в Запорожской области; были повреждены два здания, но жертв среди гражданского населения не зафиксировано.

Война •   •  23439 просмотра
Армия рф 190 раз за сутки обстреляла Запорожскую область, осуществила 44 БПЛА-атаки

"Киевстар" сообщил о проблемах со связью в ряде городов на западе и юге Украины

Киевстар работает над решением проблем со связью в западной и южной Украине.

Общество •   •  23630 просмотра
"Киевстар" сообщил о проблемах со связью в ряде городов на западе и юге Украины

В небе над Одесской областью ночью уничтожили четыре "шахеды"

Украинские силы обороны уничтожили четыре вражеских беспилотника над Одесской областью во время ночной атаки, при этом в зоне ответственности не было зафиксировано ни одного попадания.

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В небе над Одесской областью ночью уничтожили четыре "шахеды"

Над Херсонской областью сбили 6 "шахедов", из-за ударов рф 16 раненых, из них 4 - дети

Украинская противовоздушная оборона сбила шесть беспилотников "шахед" над Херсонской областью, а российские обстрелы ранили 16 человек, в том числе четырех детей.

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Над Херсонской областью сбили 6 "шахедов", из-за ударов рф 16 раненых, из них 4 - дети

Во время атаки рф на Харьков одна из ракет попала по жилому объекту, за сутки из-за обстрелов в области один человек ранен

Как сообщил Олег Синегубов, в результате ракетного обстрела Харькова были повреждены жилой объект и транспортная компания.

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Во время атаки рф на Харьков одна из ракет попала по жилому объекту, за сутки из-за обстрелов в области один человек ранен

В Кировоградской области ночью во время атаки рф дронами работала ПВО - ОВА

По словам главы Кировоградской областной государственной администрации Андрея Райковича, в течение ночи противовоздушная оборона работала в Кировоградской области.

Война •   •  22657 просмотра
В Кировоградской области ночью во время атаки рф дронами работала ПВО - ОВА

В Хмельницкой области ночью обезвредили два "шахеда" - ОВА

Силы противовоздушной обороны в Хмельницкой области ночью обезвредили два беспилотника "шахед".

Война •   •  24397 просмотра
В Хмельницкой области ночью обезвредили два "шахеда" - ОВА