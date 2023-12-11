Ночная атака рф на Киевскую область: обломки упали на частном дворе, есть повреждения
Киев • УНН
Обломки после ночного обстрела повредили забор и здание в частном дворе в Киевской области; глава областной военной администрации сообщил, что объекты критической инфраструктуры не пострадали
В Киевской области из-за ночной вражеской атаки в одной из громад обломки упали во двор частного дома, есть повреждения забора и здания. Об этом сообщил в понедельник глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.
Враг в очередной раз коварно атаковал Киевскую область ночью. По предварительной информации, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. В то же время, в одной из громад области зафиксировано падение обломков во двор частного дома. Повреждены забор и здание
По его словам, все оперативные службы уже работают на месте. Последствия ракетной атаки уточняются.
Напомним
В ночь на понедельник, 11 декабря, в Киеве прозвучала серия взрывов до объявления воздушной тревоги. Силы обороны ночью уничтожили 18 из 18 "шахедов" и 8 из 8 баллистических ракет. В частности, ПВО уничтожено восемь воздушных целей, летевших в направлении столицы по баллистической траектории.
В Дарницком районе Киева в результате ракетного обстрела пострадали четыре человека.
Руководитель Дарницкого района Николай Калашник показал фото последствий ночной ракетной атаки в микрорайоне Бортничи.
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