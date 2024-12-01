Ночная атака рф на Киевщину: обломки БПЛА повредили дома в трех районах
Киев • УНН
Во время 9-часовой воздушной тревоги в Киевской области силы ПВО сбили все вражеские БПЛА. Обломки повредили 3 частных дома, квартиру, 3 автомобиля и гараж в трех районах.
Враг не прекращает ночные атаки БпЛА на Киевщину. Обошлось без пострадавших и попаданий. Из-за падения обломков сбитых вражеских целей в трех районах повреждены частные дома и машины, сообщил в воскресенье начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Детали
По словам Кравченко, тревога в области длилась более 9 часов. Работали силы ПВО.
Вражеские цели уничтожили. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.
В результате падения обломков сбитых вражеских целей в трех районах повреждены 3 частных дома, квартира, 3 автомобиля и гаражное помещение. В домах выбиты окна и двери, повреждены фасады и крыши
ПВО Украины уничтожила почти половину российских дронов во время ночной атаки1 дек. 2024, 07:51 • 9085 просмотров