Ночная атака рф на Киевщину: обломки БПЛА повредили дома в трех районах

Враг не прекращает ночные атаки БпЛА на Киевщину. Обошлось без пострадавших и попаданий. Из-за падения обломков сбитых вражеских целей в трех районах повреждены частные дома и машины, сообщил в воскресенье начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

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По словам Кравченко, тревога в области длилась более 9 часов. Работали силы ПВО.

Вражеские цели уничтожили. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

В результате падения обломков сбитых вражеских целей в трех районах повреждены 3 частных дома, квартира, 3 автомобиля и гаражное помещение. В домах выбиты окна и двери, повреждены фасады и крыши - написал Кравченко.

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