Из-за ночной атаки рф дронами в Киевской области возник пожар на складе предприятия - ОВА
Киев • УНН
Из-за дроновой атаки врага в Киевской области возник пожар на предприятии, повредив здания и транспортные средства, но обошлось без жертв. Пожар был ликвидирован на площади 1 500 м.
В Киевской области ночью в результате вражеской атаки ударными дронами на предприятии из-за падения обломков возник пожар - горел один из складов, есть другие повреждения. Об этом сообщил в четверг глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.
Ночью враг совершил атаку ударными БпЛА. В результате атаки на гражданском предприятии из-за падения обломков возник пожар. Загорелся один из складов предприятия. По состоянию на 1:07 пожар на площади 1500 метров полностью ликвидирован
По его словам, выбиты окна и повреждены стены 4-этажного здания и 2-х складских зданий, расположенных рядом. Повреждены 8 автомобилей.
По оперативной информации, жертв и пострадавших нет.
Все ответственные службы продолжают работу по ликвидации и фиксации последствий ночного удара, сообщил глава ОВА.
Напомним,
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Из-за ночной атаки рф дронами в Киевской области возник пожар на складе предприятия - ОВА
Из-за дроновой атаки врага в Киевской области возник пожар на предприятии, повредив здания и транспортные средства, но обошлось без жертв. Пожар был ликвидирован на площади 1 500 м.
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