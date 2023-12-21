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Из-за ночной атаки рф дронами в Киевской области возник пожар на складе предприятия - ОВА

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 06:45  •  17776 просмотра

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Из-за дроновой атаки врага в Киевской области возник пожар на предприятии, повредив здания и транспортные средства, но обошлось без жертв. Пожар был ликвидирован на площади 1 500 м.

В Киевской области ночью в результате вражеской атаки ударными дронами на предприятии из-за падения обломков возник пожар - горел один из складов, есть другие повреждения. Об этом сообщил в четверг глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Ночью враг совершил атаку ударными БпЛА. В результате атаки на гражданском предприятии из-за падения обломков возник пожар. Загорелся один из складов предприятия. По состоянию на 1:07 пожар на площади 1500 метров полностью ликвидирован

- написал Кравченко в Facebook.

По его словам, выбиты окна и повреждены стены 4-этажного здания и 2-х складских зданий, расположенных рядом. Повреждены 8 автомобилей.

По оперативной информации, жертв и пострадавших нет.

Все ответственные службы продолжают работу по ликвидации и фиксации последствий ночного удара, сообщил глава ОВА.

Напомним,

В небе над Украиной ночью уничтожили 34 из 35 "шахедов".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Нічна атака рф дронами на Київщині спричинила пожежу на складі підприємства - ОВА
Night attack by Russian drones in Kyiv region caused a fire in the company's warehouse - RMA
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