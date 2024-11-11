Ночная атака рф дронами на Николаев унесла жизни 5 человек

Пять человек погибли и еще один пострадал в результате вражеских ударов дронами типа "Shahed" по Николаеву, сообщили в понедельник глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram и в Нацполиции, показав последствия, пишет УНН.

Николаев: ночью, 11 ноября, около 01:50 враг атаковал город БПЛА типа "Shahed-131/136". В результате вражеской атаки погибли пять человек, пострадала 45-летняя женщина, она госпитализирована в медицинское учреждение. На месте за психологической помощью обратились 22 человека - написал Ким.

По данным полиции, погибли четверо жителей частного дома (трое женщин и мужчина) и житель многоквартирного дома. Пострадала жительница четырехэтажного здания.

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По словам главы ОВА, произошли пожары в многоэтажном и частном доме, которые были оперативно ликвидированы. Один частный дом разрушен, несколько повреждены, в том числе многоэтажка. Уничтожены два легковых автомобиля. Взрывной волной повреждены квартиры, четыре магазина, произошел прорыв теплосети, есть отключения от теплоснабжения и газоснабжения.

"В ночь на 11 ноября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено пять БпЛА типа "Shahed 131/136", - отметил Ким.

В Николаевском районе, по данным Кима, вчера, 10 ноября, в 15:07 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.