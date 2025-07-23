Ночная атака на Херсон: серьезно ранен 48-летний мужчина
Киев • УНН
В Херсоне 48-летний мужчина получил взрывную травму и множественные осколочные ранения в результате ночной атаки вражеского беспилотника на инфраструктурный объект. Пострадавшего доставили в больницу.
В Херсоне из-за ночной вражеской атаки ранен мужчина. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Херсонской ГВА.
Детали
Отмечается, что сотрудники полиции доставили в больницу 48-летнего херсонца.
Пострадал в результате ночной атаки вражеского беспилотника на инфраструктурный объект
В Херсонской ГВА уточнили, что мужчина получил взрывную травму и множественные осколочные ранения туловища, рук и ног.
Напомним
Утром 22 июля российские военные обстреляли село Садовое на Херсонщине. В результате атаки погиб 52-летний местный житель, который находился во дворе.
В тот же день 69-летний мужчина погиб в Бериславе Херсонской области в результате вражеского обстрела. Он получил несовместимые с жизнью ранения.
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