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Ночная атака на Херсон: серьезно ранен 48-летний мужчина

Киев • УНН

 • 1002 просмотра

В Херсоне 48-летний мужчина получил взрывную травму и множественные осколочные ранения в результате ночной атаки вражеского беспилотника на инфраструктурный объект. Пострадавшего доставили в больницу.

Ночная атака на Херсон: серьезно ранен 48-летний мужчина

В Херсоне из-за ночной вражеской атаки ранен мужчина. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Херсонской ГВА.

Детали

Отмечается, что сотрудники полиции доставили в больницу 48-летнего херсонца.

Пострадал в результате ночной атаки вражеского беспилотника на инфраструктурный объект

- говорится в сообщении.

В Херсонской ГВА уточнили, что мужчина получил взрывную травму и множественные осколочные ранения туловища, рук и ног.

Напомним

Утром 22 июля российские военные обстреляли село Садовое на Херсонщине. В результате атаки погиб 52-летний местный житель, который находился во дворе.

В тот же день 69-летний мужчина погиб в Бериславе Херсонской области в результате вражеского обстрела. Он получил несовместимые с жизнью ранения.

В пригороде Херсона в результате российского обстрела пострадали ребенок и ее отец20.07.25, 07:58 • 6475 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Херсон
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