В пригороде Херсона в результате российского обстрела пострадали ребенок и ее отец

Российские войска атаковали поселок Зимовник вблизи Херсона. В результате обстрела ранения получили 17-летняя девушка и ее 51-летний отец. Оба госпитализированы. Об этом информирует глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, передает УНН.

В результате вражеской атаки 17-летняя девочка получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочное ранение голени. У 51-летнего мужчины – взрывная травма, термический ожог грудной клетки и отравление продуктами горения написал Прокудин в своем Telegram-канале.

По словам главы ОВА, сейчас пострадавшие находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним

19 июля российские войска атаковали Херсон беспилотниками, в результате чего двое местных жителей получили травмы. 59-летний мужчина госпитализирован с минно-взрывной травмой, а 40-летний мужчина получил ушибленную рану и ссадины.

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