В пригороде Херсона в результате российского обстрела пострадали ребенок и ее отец

$41.870.00
48.450.00
ukenru
Усик в пятом раунде победил Дюбуа нокаутом и стал абсолютным чемпионом мира (видео)
19 июля, 21:47 • 12873 просмотра
Усик в пятом раунде победил Дюбуа нокаутом и стал абсолютным чемпионом мира (видео)
19 июля, 17:59 • 37740 просмотра
Санкции будут вскоре: Зеленский анонсировал первые решения обновленного состава СНБО
19 июля, 17:24 • 28540 просмотра
Зеленский заявил, что команда сейчас работает еще над одним обменом
19 июля, 14:56 • 31028 просмотра
Зеленский обновил состав СНБО после кадровых изменений в правительстве
18 июля, 18:06 • 97082 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 222240 просмотра
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 14:59 • 108395 просмотра
Алгоритмы, которые решают за нас: готовы ли мы к ИИ в банковской сфере?
Эксклюзив
18 июля, 14:38 • 98840 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько в Днепре повреждено учреждений здравоохранения и образования
Эксклюзив
18 июля, 13:33 • 97010 просмотра
Без возможности конкурировать с гигантами: запрет маркетинга между аптеками и производителями ударил по малым производителям лекарств
Эксклюзив
18 июля, 12:44 • 77738 просмотра
САП расследует вероятные злоупотребления в АРМА: нардеп Юрчишин настаивает на необходимости аудита и кадровых решениях
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.3м/с
83%
743мм
Популярные новости
Азербайджан готовит иск к России из-за катастрофы самолета AZAL19 июля, 19:24 • 9370 просмотра
Орбан угрожает заблокировать бюджет ЕС в 100 миллиардов евро для Украины19 июля, 20:32 • 5538 просмотра
Во Вьетнаме перевернулась туристическая лодка: по меньшей мере 27 погибших, среди них дети00:16 • 4628 просмотра
Взрывы, пожары в домах, горящие автомобили: БПЛА атаковали Москву и Подмосковье01:19 • 15839 просмотра
В Саудовской Аравии умер «спящий принц», который провел в коме более 20 лет01:49 • 9712 просмотра
публикации
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 222241 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных18 июля, 14:37 • 147069 просмотра
Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания18 июля, 11:48 • 214450 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира18 июля, 10:40 • 235684 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 412989 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Александр Усик
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Швеция
Германия
Реклама
УНН Lite
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 19945 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 97086 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 143201 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 145963 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 150699 просмотра
Актуальное
Facebook
MIM-104 Patriot
Ракетный комплекс "Панцирь"
Truth Social
M1 Abrams

В пригороде Херсона в результате российского обстрела пострадали ребенок и ее отец

Киев • УНН

 • 454 просмотра

российские войска обстреляли поселок Зимовник вблизи Херсона, ранив 17-летнюю девушку и ее 51-летнего отца. Оба госпитализированы с взрывными травмами и другими повреждениями.

В пригороде Херсона в результате российского обстрела пострадали ребенок и ее отец

Российские войска атаковали поселок Зимовник вблизи Херсона. В результате обстрела ранения получили 17-летняя девушка и ее 51-летний отец. Оба госпитализированы. Об этом информирует глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, передает УНН.

В результате вражеской атаки 17-летняя девочка получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочное ранение голени. У 51-летнего мужчины – взрывная травма, термический ожог грудной клетки и отравление продуктами горения

написал Прокудин в своем Telegram-канале.

По словам главы ОВА, сейчас пострадавшие находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним

19 июля российские войска атаковали Херсон беспилотниками, в результате чего двое местных жителей получили травмы. 59-летний мужчина госпитализирован с минно-взрывной травмой, а 40-летний мужчина получил ушибленную рану и ссадины.

"Реализовать как можно быстрее": Зеленский о договоренностях с Трампом по ПВО и оружию19.07.25, 20:59 • 3100 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Прокудин Александр Сергеевич
Херсон
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9