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Усик у п’ятому раунді переміг Дюбуа нокаутом і став абсолютним чемпіоном світу (відео)
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У передмісті Херсона внаслідок російського обстрілу постраждали дитина та її батько

Київ • УНН

 • 458 перегляди

російські війська обстріляли селище Зимівник поблизу Херсона, поранивши 17-річну дівчину та її 51-річного батька. Обох госпіталізовано з вибуховими травмами та іншими ушкодженнями.

У передмісті Херсона внаслідок російського обстрілу постраждали дитина та її батько

Російські війська атакували селище Зимівник поблизу Херсона. Внаслідок обстрілу поранення дістали 17-річна дівчина та її 51-річний батько. Обох госпіталізовано. Про це інформує голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін, передає УНН.

Внаслідок ворожої атаки 17-річна дівчинка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення гомілки. У 51-річного чоловіка – вибухова травма, термічний опік грудної клітки та отруєння продуктами горіння

написав Прокудін у своєму Telegram-каналі.

За словами очільника ОВА, наразі постраждалі перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо

19 липня російські війська атакували Херсон безпілотниками, внаслідок чого двоє місцевих жителів отримали травми. 59-річний чоловік госпіталізований з мінно-вибуховою травмою, а 40-річний чоловік отримав забійну рану та садна.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Прокудін Олександр Сергійович
Херсон
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