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Нічна атака на Херсон: серйозно поранено 48-річного чоловіка

Київ • УНН

 • 2212 перегляди

У Херсоні 48-річний чоловік отримав вибухову травму та множинні уламкові поранення внаслідок нічної атаки ворожого безпілотника на інфраструктурний об'єкт. Постраждалого доставили до лікарні.

Нічна атака на Херсон: серйозно поранено 48-річного чоловіка

У Херсоні через нічну ворожу атаку поранено чоловіка. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Херсонської МВА.

Деталі

Зазначається, що співробітники поліції доставили до лікарні 48-річного херсонця.

Постраждав внаслідок нічної атаки ворожого безпілотника на інфраструктурний об'єкт

- йдеться у повідомленні.

В Херсонській МВА уточнили, що чоловік отримав вибухову травму та множинні уламкові поранення тулуба, рук та ніг.

Нагадаємо

Вранці 22 липня російські військові обстріляли село Садове на Херсонщині. Внаслідок атаки загинув 52-річний місцевий житель, який перебував на подвір'ї.

Того ж дня 69-річний чоловік загинув у Бериславі Херсонської області внаслідок ворожого обстрілу. Він отримав несумісні з життям поранення.

У передмісті Херсона внаслідок російського обстрілу постраждали дитина та її батько 20.07.25, 07:58 • 6519 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Херсон
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