Нічна атака на Херсон: серйозно поранено 48-річного чоловіка
Київ • УНН
У Херсоні 48-річний чоловік отримав вибухову травму та множинні уламкові поранення внаслідок нічної атаки ворожого безпілотника на інфраструктурний об'єкт. Постраждалого доставили до лікарні.
У Херсоні через нічну ворожу атаку поранено чоловіка. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Херсонської МВА.
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Зазначається, що співробітники поліції доставили до лікарні 48-річного херсонця.
Постраждав внаслідок нічної атаки ворожого безпілотника на інфраструктурний об'єкт
В Херсонській МВА уточнили, що чоловік отримав вибухову травму та множинні уламкові поранення тулуба, рук та ніг.
Нагадаємо
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