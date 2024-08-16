Ночная атака дронов на Киевщину: пострадавших и попаданий нет
Киев • УНН
Киевская область подверглась ночной атаке ударными дронами. По информации Руслана Кравченко, начальника Киевской ОГА, попаданий в объекты инфраструктуры и пострадавших не зафиксировано.
В результате ночной атаки ударными дронами на Киевщину попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры на территории региона нет, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.
Ночью враг в очередной раз атаковал нашу область ударными дронами. По информации оперативных групп, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры на территории региона не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет
Он также обратился к жителям области с просьбой не игнорировать сигналы воздушной тревоги, оставаться в укрытиях пока не минует опасность.
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