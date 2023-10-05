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Нобелевский лауреат по физике передаст деньги с премии Украине

Нобелевский лауреат по физике передаст деньги с премии Украине

Киев • УНН

 • 815020 просмотра

Киев. 6 октября. УНН. Нобелевский лауреат в области физики Ференц Крауш планирует потратить свою премию на благотворительность и помощь украинцам. Он заявил, что передаст деньги инициативе Science4People, которая помогает восстанавливать украинские школы. Этот фонд в 2022 году основал сам Крауш. Об этом ученый сообщил немецкому радио Deutschlandfunk, передает УНН.

Детали

61-летний Ференц Крауш – исследователь венгерского происхождения, работающий в немецком Институте физики им.Макса Планка.

В прошлом году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Крауш основал инициативу Science4People.

Организация предоставляла украинцам генераторы во время блэкаутов, а также помогала школам с техническим оборудованием.

Нобелевская премия этого года составляет 11 миллионов шведских крон (более 700 тысяч долларов). Вознаграждение разделили между тремя учеными.

Нобелевская премия по физике-2023 была присуждена ученым Пьеру Агостини, Ференцу Краушу и Анне Льюилье за "экспериментальные методы, которые генерируют аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в материи".

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