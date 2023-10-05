Нобелевский лауреат по физике передаст деньги с премии Украине
Киев • УНН
Киев. 6 октября. УНН. Нобелевский лауреат в области физики Ференц Крауш планирует потратить свою премию на благотворительность и помощь украинцам. Он заявил, что передаст деньги инициативе Science4People, которая помогает восстанавливать украинские школы. Этот фонд в 2022 году основал сам Крауш. Об этом ученый сообщил немецкому радио Deutschlandfunk, передает УНН.
Детали
61-летний Ференц Крауш – исследователь венгерского происхождения, работающий в немецком Институте физики им.Макса Планка.
В прошлом году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Крауш основал инициативу Science4People.
Организация предоставляла украинцам генераторы во время блэкаутов, а также помогала школам с техническим оборудованием.
Нобелевская премия этого года составляет 11 миллионов шведских крон (более 700 тысяч долларов). Вознаграждение разделили между тремя учеными.
Нобелевская премия по физике-2023 была присуждена ученым Пьеру Агостини, Ференцу Краушу и Анне Льюилье за "экспериментальные методы, которые генерируют аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в материи".
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