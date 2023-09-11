Понад 100 тисяч грн зібрали для військових під час благодійного забігу на Вінниччині

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Завдяки заходу вдалося зібрати 109 675 грн на безпілотники для воїнів 46 окремої аеромобільної десантної штурмової бригади ВЧ 4350, які зараз беруть активну участь в контрнаступальних операціях ЗСУ. Крім того, захисники отримали автомобіль для військових потреб.

Захід об'єднав 416 учасників. Вчителі, волонтери, лікарі, рідні військових – люди різного віку й професій зібрались разом, щоб підтримати захисників.

У забігу взяли участь 145 дітей. Наймолодший - Олександр - віком менше 2 років – біг поза конкурсом разом з бабусею.

“Моєму онукові лише 1,8 рочка, але ми біжимо разом, щоб підтримати наших захисників. Допомагаємо воїнам всім, чим можемо – продуктами, одягом, грошима. Маленькими кроками йдемо до Великої Перемоги”, – розповіла бабуся Олександра Ольга Яценко.

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Дистанцію подолав і військовий 46 окремої бригади, для якої збирали кошти.

“Я беру участь в забігу, щоб показати приклад молоді та подякувати всім, хто нам допомагає. Ця підтримка дуже відчутна і дуже важлива. І саме в дронах, на які сьогодні збирають учасники заходу, маємо найбільшу потребу. Дякую за віру в нас та допомогу. Разом переможемо!”, – каже військовий Андрій Орищак.

Першими на старт вийшли діти. Потім – дорослі. Діти віком від 5 до 10 років бігли 200 м, від 10 до 16 років – 1 км. Дорослі долали дистанцію в 1, 3 та 5 км. Призери забігу отримали медалі та подарунки. Також для дітей були приємні розваги та дозвілля в ігровій зоні.

Своїми враження від заходу поділилися його організатори. Так, в БТУ-Центр зазначили, що вперше брали участь у благодійному забігу як організатори.

«Приємно вражені кількістю учасників та тим, з якою відповідальністю кожен намагався подолати обрану дистанцію. Ми опікуємося здоровʼям ґрунтів та рослин. Ми за зменшення всього хімічного та максимальне впровадження органічного. А також за активність, рух, спорт. Тож радіємо, що було багато сімей з дітьми, адже забіг змалечку залучає до здорового способу життя. Щасливі, що вдалося провести корисний захід, об'єднати громаду заради спільної мети та зібрати кошти на безпілотники для наших воїнів", – розповів генеральний директор БТУ-Центр Владислав Болоховський.

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«Для нашого Фонду цей забіг – яскраве свідчення того, що коли об'єднуються бізнеси й громада, то ефективність допомоги підвищується. Мало того, допомагати можна в різний спосіб – приміром, бігом, своїми здібностями, своїм часом. Бо це – важливі ресурси, які за правильного поєднання дають хороший результат. І одне з завдань соціально-відповідального бізнесу та громадського сектора – знайти шляхи, як енергію людей скерувати в правильний вектор, давши їм щось натомість: хороші емоції від бігу та відчуття єднання заради спільної справи", – прокоментувала директорка Благодійного фонду "МХП-Громаді" Тетяна Волочай.

Довідка

“МХП-Громаді” — український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.