"Полювання" на шахедів: благодійники передали військовим антидронові прожектори
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Благодійний фонд «МХП-Громаді» у співпраці з ТОВ «Урожайна країна» (МХП) передали військовим Сумщини чотири антидронові прожектори загальною вартістю 100 тисяч грн. Про це повідомляє Сумська міськрада, передає УНН.
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Прожектори значно покращать ефективність роботи воїнів з виявлення та знищення ворожих "шахедів" у нічному українському небі. Зенітно-пошукові прожектори для збиття БпЛА благодійники придбали на запит військових.
«Ми одразу відгукнулися, бо обороноздатність нашої армії – це запорука безпеки українців. Тож ми придбали саме те, в чому, за словами військових, які бережуть наше небо, є найгостріша потреба», - розповіла регіональний із соціальних проєктів БО БФ «МХП - Громаді» Наталія Богдан.
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Своєю чергою регіональний керівник ДБ МХП Геннадій Подрєз додав, що їх організація щоденно допомагає ЗСУ на суму від 3 до 5 млн грн у різних напрямках.
Довідка
“МХП-Громаді” — український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.