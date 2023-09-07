"Полювання" на шахедів: благодійники передали військовим антидронові прожектори

Деталі

Прожектори значно покращать ефективність роботи воїнів з виявлення та знищення ворожих "шахедів" у нічному українському небі. Зенітно-пошукові прожектори для збиття БпЛА благодійники придбали на запит військових.

«Ми одразу відгукнулися, бо обороноздатність нашої армії – це запорука безпеки українців. Тож ми придбали саме те, в чому, за словами військових, які бережуть наше небо, є найгостріша потреба», - розповіла регіональний із соціальних проєктів БО БФ «МХП - Громаді» Наталія Богдан.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Вінниччині благодійники облаштують зону реабілітації військовослужбовців та їхніх родин

Своєю чергою регіональний керівник ДБ МХП Геннадій Подрєз додав, що їх організація щоденно допомагає ЗСУ на суму від 3 до 5 млн грн у різних напрямках.

Довідка

“МХП-Громаді” — український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.