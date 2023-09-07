"Охота" на шахедов: благотворители передали военным антидронные прожекторы

Детали

Прожекторы значительно улучшат эффективность работы воинов по выявлению и уничтожению вражеских "шахедов" в ночном украинском небе. Зенитно-поисковые прожекторы для сбивания БпЛА благотворители приобрели по запросу военных.

«Мы сразу откликнулись, потому что обороноспособность нашей армии – это залог безопасности украинцев. Поэтому мы приобрели именно то, в чем, по словам военных, которые берегут наше небо, есть острая необходимость», - рассказала региональный по социальным проектам БО БФ «МХП - Громаде» Наталья Богдан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Винницкой области благотворители обустроят зону реабилитации военнослужащих и их семей

В свою очередь региональный руководитель ДБ МХП Геннадий Подрез добавил, что их организация ежедневно помогает ВСУ на сумму от 3 до 5 млн грн в разных направлениях.

Справка

“МХП-Громаде” — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.