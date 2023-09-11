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Более 100 тысяч грн собрали для военных во время благотворительного забега в Винницкой области

Более 100 тысяч грн собрали для военных во время благотворительного забега в Винницкой области

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. В субботу, 9 сентября, в Ладыжине Винницкой области по инициативе компании БТУ-Центр, Благотворительного Фонда «МХП-Громаде» и Ладыжинского городского совета провели благотворительный семейный Забег к Победе. Об этом сообщает пресс-служба «МХП-Громаде», передает УНН.

Детали

Благодаря мероприятию удалось собрать 109 675 грн на беспилотники для воинов 46 отдельной аэромобильной десантной штурмовой бригады ВЧ 4350, которые сейчас активно участвуют в контрнаступательных операциях ВСУ. Кроме того, защитники получили автомобиль для военных нужд.

Мероприятие объединило 416 участников. Учителя, волонтеры, врачи, родные военных – люди всех возрастов и профессий собрались вместе, чтобы поддержать защитников.

В забеге приняли участие 145 детей. Самый младший - Александр - в возрасте менее 2 лет – бежал вне конкурса вместе с бабушкой.

“Моему внуку всего 1,8 годика, но мы бежим вместе, чтобы поддержать наших защитников. Помогаем воинам всем, чем можем – продуктами, одеждой, деньгами. Маленькими шагами идем к Великой Победе”, – рассказала бабушка Александра Ольга Яценко.

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Дистанцию преодолел и военный 46 отдельной бригады, для которой собирали средства.

“Я участвую в забеге, чтобы показать пример молодежи и поблагодарить всех, кто нам помогает. Эта поддержка очень ощутима и очень важна. И именно в дронах, на которые сегодня собирают участники мероприятия, имеем наибольшую потребность. Спасибо за веру в нас и помощь. Вместе победим!”, – говорит военный Андрей Орищак.

Первыми на старт вышли дети. Затем – взрослые. Дети в возрасте от 5 до 10 лет бежали 200 м, от 10 до 16 лет – 1 км. Взрослые преодолевали дистанцию в 1, 3 и 5 км. Призеры забега получили медали и подарки. Также для детей были приятные развлечения и досуг в игровой зоне.

Своими впечатлениями от мероприятия поделились его организаторы. Так, в БТУ-Центр отметили, что впервые участвовали в благотворительном забеге как организаторы.

«Приятно удивлены количеством участников и тем, с какой ответственностью каждый пытался преодолеть выбранную дистанцию. Мы заботимся о здоровье почв и растений. Мы за уменьшение всего химического и максимальное внедрение органического. А также за активность, движение, спорт. Поэтому рады, что было много семей с детьми, ведь забег с детства приобщает к здоровому образу жизни. Счастливы, что удалось провести полезное мероприятие, объединить общество ради общей цели и собрать средства на беспилотники для наших воинов", – рассказал генеральный директор БТУ-Центр Владислав Болоховский.

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«Для нашего Фонда этот забег – яркое свидетельство того, что когда объединяются бизнес и общество, то эффективность помощи повышается. Мало того, помогать можно разными способами – например, бегом, своими способностями, своим временем. Потому что это – важные ресурсы, которые при правильном сочетании дают хороший результат. И одна из задач социально-ответственного бизнеса и общественного сектора – найти пути, как энергию людей направить в правильный вектор, дав им что-то взамен: хорошие эмоции от бега и ощущение единения ради общего дела", – прокомментировала директор Благотворительного фонда "МХП-Громаде" Татьяна Волочай.

Справка

“МХП-Громаде” — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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