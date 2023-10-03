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Нобелівську премію з фізики присудили за вивчення електронів

Нобелівську премію з фізики присудили за вивчення електронів

Київ • УНН

 • 652979 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Нобелівську премію з фізики присудили трьом науковцям за вивчення електронів, повідомили організатори у вівторок, пише УНН.

Цитата

"Шведська королівська академія наук вирішила присудити Нобелівську премію з фізики 2023 року П'єру Агостіні, Ференцу Краусу та Анн Л'Юльє «за експериментальні методи, що генерують аттосекундні імпульси світла для вивчення динаміки електронів у речовині»", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомили організатори, лауреати Нобелівської премії з фізики 2023 року отримують визнання за свої експерименти, які дали людству нові інструменти для дослідження світу електронів усередині атомів і молекул.

П'єр Агостіні, Ференц Краус та Анн Л'Юльє, як вказано, продемонстрували спосіб створення надзвичайно коротких імпульсів світла, які можна використовувати для вимірювання швидких процесів, у яких електрони рухаються або змінюють енергію.

Внесок лауреатів дозволив дослідити процеси, що відбуваються настільки швидко, що раніше неможливо було їх відстежити, зазначають організатори премії.

Рухи електронів у атомах і молекулах настільки швидкі, що вимірюються аттосекундами. Експерименти, проведені цьогорічними лауреатами, показали, що аттосекундні імпульси можна спостерігати і вимірювати, а також використовувати в нових експериментах.

Тепер, коли аттосекундний світ став доступним, ці короткі спалахи світла можна використовувати для вивчення руху електронів. 

Ці імпульси використовувалися для детального вивчення фізики атомів та молекул і мають потенційне застосування в областях від електроніки до медицини. Аттосекундні імпульси також можна використовувати для ідентифікації різних молекул, наприклад, у медичній діагностиці.

BREAKING NEWS
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2023

Нагадаємо

2 жовтня Нобелівську премію з фізіології чм медицини присудили за відкриття шляху до створення мРНК-вакцин проти COVID.

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