Нобелівську премію з фізики присудили за вивчення електронів

"Шведська королівська академія наук вирішила присудити Нобелівську премію з фізики 2023 року П'єру Агостіні, Ференцу Краусу та Анн Л'Юльє «за експериментальні методи, що генерують аттосекундні імпульси світла для вивчення динаміки електронів у речовині»", - ідеться у повідомленні.

Як повідомили організатори, лауреати Нобелівської премії з фізики 2023 року отримують визнання за свої експерименти, які дали людству нові інструменти для дослідження світу електронів усередині атомів і молекул.

П'єр Агостіні, Ференц Краус та Анн Л'Юльє, як вказано, продемонстрували спосіб створення надзвичайно коротких імпульсів світла, які можна використовувати для вимірювання швидких процесів, у яких електрони рухаються або змінюють енергію.

Внесок лауреатів дозволив дослідити процеси, що відбуваються настільки швидко, що раніше неможливо було їх відстежити, зазначають організатори премії.

Рухи електронів у атомах і молекулах настільки швидкі, що вимірюються аттосекундами. Експерименти, проведені цьогорічними лауреатами, показали, що аттосекундні імпульси можна спостерігати і вимірювати, а також використовувати в нових експериментах.

Тепер, коли аттосекундний світ став доступним, ці короткі спалахи світла можна використовувати для вивчення руху електронів.

Ці імпульси використовувалися для детального вивчення фізики атомів та молекул і мають потенційне застосування в областях від електроніки до медицини. Аттосекундні імпульси також можна використовувати для ідентифікації різних молекул, наприклад, у медичній діагностиці.

