Нобелевскую премию по физике присудили за изучение электронов

Цитата

"Шведская королевская академия наук решила присудить Нобелевскую премию по физике 2023 года Пьеру Агостини, Ференцу Краусу и Анн Л'Юлье «за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе»", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщили организаторы, лауреаты Нобелевской премии по физике 2023 года получают признание за свои эксперименты, которые дали человечеству новые инструменты для исследования мира электронов внутри атомов и молекул.

Пьер Агостини, Ференц Краус и Анн Л'Юлье, как указано, продемонстрировали способ создания чрезвычайно коротких импульсов света, которые можно использовать для измерения быстрых процессов, в которых электроны движутся или меняют энергию.

Вклад лауреатов позволил исследовать процессы, происходящие настолько быстро, что ранее невозможно было их отследить, отмечают организаторы премии.

Движения электронов в атомах и молекулах настолько быстры, что измеряются аттосекундами. Эксперименты, проведенные нынешними лауреатами, показали, что аттосекундные импульсы можно наблюдать и измерять, а также использовать в новых экспериментах.

Теперь, когда аттосекундный свет стал доступным, эти короткие вспышки света можно использовать для изучения движения электронов.

Эти импульсы использовались для детального изучения физики атомов и молекул и имеют потенциальное применение в различных областях, от электроники до медицины. Аттосекундные импульсы также можно использовать для идентификации различных молекул, например, в медицинской диагностике.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2023

Напомним

2 октября Нобелевскую премию по физиологии или медицине присудили за открытие пути к созданию мРНК-вакцин против COVID.