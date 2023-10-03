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Нобелевскую премию по физике присудили за изучение электронов

Нобелевскую премию по физике присудили за изучение электронов

Киев • УНН

 • 652977 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Нобелевскую премию по физике присудили трем ученым за изучение электронов, сообщили организаторы во вторник, пишет УНН.

Цитата

"Шведская королевская академия наук решила присудить Нобелевскую премию по физике 2023 года Пьеру Агостини, Ференцу Краусу и Анн Л'Юлье «за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе»", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщили организаторы, лауреаты Нобелевской премии по физике 2023 года получают признание за свои эксперименты, которые дали человечеству новые инструменты для исследования мира электронов внутри атомов и молекул.

Пьер Агостини, Ференц Краус и Анн Л'Юлье, как указано, продемонстрировали способ создания чрезвычайно коротких импульсов света, которые можно использовать для измерения быстрых процессов, в которых электроны движутся или меняют энергию.

Вклад лауреатов позволил исследовать процессы, происходящие настолько быстро, что ранее невозможно было их отследить, отмечают организаторы премии.

Движения электронов в атомах и молекулах настолько быстры, что измеряются аттосекундами. Эксперименты, проведенные нынешними лауреатами, показали, что аттосекундные импульсы можно наблюдать и измерять, а также использовать в новых экспериментах.

Теперь, когда аттосекундный свет стал доступным, эти короткие вспышки света можно использовать для изучения движения электронов. 

Эти импульсы использовались для детального изучения физики атомов и молекул и имеют потенциальное применение в различных областях, от электроники до медицины. Аттосекундные импульсы также можно использовать для идентификации различных молекул, например, в медицинской диагностике.

BREAKING NEWS
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2023

Напомним

2 октября Нобелевскую премию по физиологии или медицине присудили за открытие пути к созданию мРНК-вакцин против COVID.

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