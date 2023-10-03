Нобелевскую премию по физике присудили за изучение электронов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Нобелевскую премию по физике присудили трем ученым за изучение электронов, сообщили организаторы во вторник, пишет УНН.
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"Шведская королевская академия наук решила присудить Нобелевскую премию по физике 2023 года Пьеру Агостини, Ференцу Краусу и Анн Л'Юлье «за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе»", - говорится в сообщении.
Детали
Как сообщили организаторы, лауреаты Нобелевской премии по физике 2023 года получают признание за свои эксперименты, которые дали человечеству новые инструменты для исследования мира электронов внутри атомов и молекул.
Пьер Агостини, Ференц Краус и Анн Л'Юлье, как указано, продемонстрировали способ создания чрезвычайно коротких импульсов света, которые можно использовать для измерения быстрых процессов, в которых электроны движутся или меняют энергию.
Вклад лауреатов позволил исследовать процессы, происходящие настолько быстро, что ранее невозможно было их отследить, отмечают организаторы премии.
Движения электронов в атомах и молекулах настолько быстры, что измеряются аттосекундами. Эксперименты, проведенные нынешними лауреатами, показали, что аттосекундные импульсы можно наблюдать и измерять, а также использовать в новых экспериментах.
Теперь, когда аттосекундный свет стал доступным, эти короткие вспышки света можно использовать для изучения движения электронов.
Эти импульсы использовались для детального изучения физики атомов и молекул и имеют потенциальное применение в различных областях, от электроники до медицины. Аттосекундные импульсы также можно использовать для идентификации различных молекул, например, в медицинской диагностике.
BREAKING NEWS
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv
Напомним
2 октября Нобелевскую премию по физиологии или медицине присудили за открытие пути к созданию мРНК-вакцин против COVID.