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Нобелівський лауреат з фізики передасть гроші з премії Україні

Нобелівський лауреат з фізики передасть гроші з премії Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Нобелівський лауреат в області фізики Ференц Крауш планує витратити свою премію на благодійність та допомогу українцям. Він заявив, що передасть гроші ініціативі Science4People, яка допомагає відбудовувати українські школи. Цей фонд у 2022 році заснував сам Крауш. Про це науковець повідомив німецькому радіо Deutschlandfunk, передає УНН.

Деталі

61-річний Ференц Крауш – дослідник угорського походження, який працює у німецькому Інституті фізики імені Макса Планка.
Торік після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, Крауш заснував ініціативу Science4People.

Організація надавала українцям генератори під час блекаутів, а також допомогала школам з технічним обладнанням.

Цьогорічна премія становить 11 мільйонів шведських крон (понад 700 тисяч доларів). Винагороду розділили між трьома вченими.

Нобелівську премію з фізики-2023 отримали науковці П'єр Агостіні, Ференц Крауш та Енн Л’Юільє, яких нагородили за "експериментальні методи, які генерують аттосекундні імпульси світла для вивчення динаміки електронів у матерії".

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