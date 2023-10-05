Нобелівський лауреат з фізики передасть гроші з премії Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Нобелівський лауреат в області фізики Ференц Крауш планує витратити свою премію на благодійність та допомогу українцям. Він заявив, що передасть гроші ініціативі Science4People, яка допомагає відбудовувати українські школи. Цей фонд у 2022 році заснував сам Крауш. Про це науковець повідомив німецькому радіо Deutschlandfunk, передає УНН.
Деталі
61-річний Ференц Крауш – дослідник угорського походження, який працює у німецькому Інституті фізики імені Макса Планка.
Торік після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, Крауш заснував ініціативу Science4People.
Організація надавала українцям генератори під час блекаутів, а також допомогала школам з технічним обладнанням.
Цьогорічна премія становить 11 мільйонів шведських крон (понад 700 тисяч доларів). Винагороду розділили між трьома вченими.
Нобелівську премію з фізики-2023 отримали науковці П'єр Агостіні, Ференц Крауш та Енн Л’Юільє, яких нагородили за "експериментальні методи, які генерують аттосекундні імпульси світла для вивчення динаміки електронів у матерії".
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