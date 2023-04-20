Поступление-2023: возможность для сдачи мультитеста в Польше и Германии расширили

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Польше и Германии увеличили количество мест, где украинские абитуриенты могут сдать национальный мультипредметный тест (НМТ). Дополнительные пункты оценивания откроют в Варшаве, Кракове, Кельне и Мюнхене, информирует УНН со ссылкой на информацию Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Цитата

"Наши партнеры в Польше и Германии откликнулись на просьбу выпускников и организаторов оценивания по увеличению количества рабочих мест в специально оборудованных компьютерных центрах. Поэтому появились дополнительные места для прохождения тестирования в городах Варшава, Краков, Кельн и Мюнхен",  - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, если поступающий уже создал персональный кабинет и выбрал из предложенного перечня менее удобный для проезда город, сможет после получения сертификата до 7 мая 2023 года изменить регистрационные данные, выбрав город, ближе к местонахождению во время проведения НМТ.

С перечнем стран, в которых поступающие смогут пройти тестирование, можно ознакомиться по ссылке.

Напомним

Министерство образования и науки утвердило календарный план организации и проведения в 2023 году НМТ для абитуриентов.

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