Вступ-2023: можливість для здачі мультитесту у Польщі та Німеччині розширили
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Польщі та Німеччині збільшили кількість місць, де українські абітурієнти можуть скласти національний мультипредметний тест (НМТ) для вступу до закладів вищої освіти. Додаткові пунки оцінювання відкриють у Варшаві, Кракові, Кельні та Мюнхені, інформує УНН з посиланням на інформацію Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
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"Наші партнери у Польщі й Німеччині відгукнулися на прохання випускників та організаторів оцінювання щодо збільшення кількості робочих місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах. Тож з’явилися додаткові місця для проходження тестування в містах Варшава, Краків, Кельн і Мюнхен", - ідеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що якщо вступник вже створив персональний кабінет і вибрав із запропонованого переліку менш зручне для доїзду місто, зможе після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року змінити реєстраційні дані, вибравши місто, ближче до місцеперебування під час проведення НМТ.
З переліком країн, у яких вступники матимуть змогу пройти тестування, можна ознайомитися за посиланням.
Нагадаємо
Міністерство освіти та науки затвердило календарний план організації та проведення у 2023 році НМТ для абітурієнтів.