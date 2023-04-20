Вступ-2023: можливість для здачі мультитесту у Польщі та Німеччині розширили

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Польщі та Німеччині збільшили кількість місць, де українські абітурієнти можуть скласти національний мультипредметний тест (НМТ) для вступу до закладів вищої освіти. Додаткові пунки оцінювання відкриють у Варшаві, Кракові, Кельні та Мюнхені, інформує УНН з посиланням на інформацію Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Цитата

"Наші партнери у Польщі й Німеччині відгукнулися на прохання випускників та організаторів оцінювання щодо збільшення кількості робочих місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах. Тож з’явилися додаткові місця для проходження тестування в містах Варшава, Краків, Кельн і Мюнхен", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що якщо вступник вже створив персональний кабінет і вибрав із запропонованого переліку менш зручне для доїзду місто, зможе після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року змінити реєстраційні дані, вибравши місто, ближче до місцеперебування під час проведення НМТ.

З переліком країн, у яких вступники матимуть змогу пройти тестування, можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо

Міністерство освіти та науки затвердило календарний план організації та проведення у 2023 році НМТ для абітурієнтів.

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