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НКРЭКУ внепланово проверит "ДТЭК Киевские электросети" и "Укртрансгаз"

НКРЭКУ внепланово проверит "ДТЭК Киевские электросети" и "Укртрансгаз"

Киев  •  УНН

 • 10539 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг проведет внеплановые проверки компаний "ДТЭК Киевские электросети" и "Укртрансгаз". Соответствующие решения были приняты на заседании регулятора, передает УНН.

В частности, как отмечается в обосновании к проекту постановления “О проведении внеплановой проверки ЧАО ”ДТЭК Киевские электросети“ компания сама обратилась в комиссию с просьбой провести внеплановую проверку соблюдения лицензионных условий по распределению электрической энергии и поставку электрической энергии по регулируемому тарифу и законодательства в сфере энергетики за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года ПАО “Киевэнерго”, правопреемником которого является “ДТЭК Киевские электросети”.

НКРЭКУ приняла постановление о проведении внеплановой проверки.

Касаемо “Укртрансгаза”, то в обосновании к проекту постановления “О проведении внеплановой проверки АО ”Укртрансгаз“ отмечается, что НКРЭКУ получила обращение от ”Херсонгаза“,”Ровногаза“,”Винницагаза“,”Украинской энергетической биржи“ и ”Сумыгаз сбыта“ о нарушении Оператором ГТС “Укртрансгазом” требований Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа, утвержденных постановлением НКРЭКУ от 16.02.2017 № 201.

При рассмотрении этих обращений НКРЭКУ обнаружила признаки нарушений, в том числе требований постановления НКРЭКУ от 27.12.2017 № 1437 “Об утверждении Изменений в некоторые постановления НКРЭКУ по внедрению суточного балансирование на рынке природного газа и процедуры разработки, представления и утверждения Плана развития газотранспортной системы на следующие 10 лет”.

4 июля Государственная регуляторная служба согласовала проведение внеплановой проверки соблюдения “Укртрансгазом” требований Лицензионных условий по транспортировке.

Комиссия приняла постановление о проведении внеплановой проверки.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности попросило “Нафтогаз Украины” и “Укртрансгаз” до 15 июля подготовить отчет для Минэнергоугля по подготовке и своевременному внедрению суточного балансирования на рынке природного газа в Украине.

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