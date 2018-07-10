НКРЕКП позапланово перевірить "ДТЕК Київські електромережі" та "Укртрансгаз"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг проведе позапланові перевірки компаній “ДТЕК Київські електромережі” та “Укртрансгаз”. Відповідні рішення були ухвалені на засіданні регулятора, передає УНН.
Зокрема, як зазначається в обґрунтуванні до проекту постанови “Про проведення позапланової перевірки ПрАТ “ДТЕК Київські електромережі” компанія сама звернулась до комісії із проханням провести позапланову перевірку щодо дотримання ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та постачання електричної енергії за регульованим тарифом та законодавства у сфері енергетики, за період з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року ПАТ “Київенерго”, правонаступником якого є “ДТЕК Київські електромережі”.
НКРЕКП схвалила постанову про проведення позапланової перевірки.
Щодо “Укртрансгазу”, то в обґрунтуванні до проекту постанови “Про проведення позапланової перевірки АТ “Укртрансгаз” зазначається, що НКРЕКП отримала звернення від “Херсонгазу”, “Рівнегазу”, “Вінницягазу”, “Української енергетичної біржі” та “Сумигаз збуту” щодо порушення Оператором ГТС “Укртрансгазом” вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201.
При розгляді цих звернень НКРЕКП виявила ознаки порушень, в тому числі вимог постанови НКРЕКП від 27.12.2017 № 1437 “Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП щодо впровадження добового балансування на ринку природного газу та процедури розробки, подання і затвердження Плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років”.
4 липня Державна регуляторна служба погодила проведення позапланової перевірки щодо додержання “Укртрансгазом” вимог Ліцензійних умов з транспортування.
Комісія схвалила постанову про проведення позапланової перевірки.
Нагадаємо, Міністерство енергетики та вугільної промисловості попросило “Нафтогаз України” та “Укртрансгаз” до 15 липня підготувати звіт для Міненерговугілля щодо підготовки та своєчасного впровадження добового балансування на ринку природного газу в Україні.