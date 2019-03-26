НКРЭКУ оштрафовала на 850 тыс. грн за доначисление в платежках еще 4 облэнерго

Регулятор наложил штраф за нарушение лицензионных условий и невыполнение решений НКРЭКУ о запрете дополнительных начислений, а также обязал провести пересчет относительно тех потребителей, по которым проводилась проверка, до 12 апреля 2019 года.



Кроме того, Нацкомиссия своим решением обязала произвести перерасчет дополнительных начислений за весь период, начиная с октября 2018 года, по всем потребителям, которым осуществлялись такие доначисления.



Во время заседания к проекту решения члены комиссии также добавили пункт об осуществлении обращение в Антимонопольный комитет для проведения расследования о злоупотреблениях монопольным положением на рынке природного газа этими компаниями.



Кроме того, НКРЭКУ приняла решение о проведении внеплановых проверок ПАО "Винницязаг", ПАО "Волыньгаз", ОАО "Днепрогаз", ПАО "Днепропетровскгаз", ПАО "Житомиргаз", ОАО "Закарпатгаз", ОАО "Запорожгаз", ПАО "Иванофранкиввськгаз", ПАО "Киевоблгаз", ПАО "Криворожгаз", ОАО "Львовгаз", ОАО "Николаевгаз", ПАО "Ривнегаз", ПАО "Сумыгаз", ПАО "Харьковгаз", ОАО "Харьковгоргаз", ОАО "Хмельницкгаз", ОАО "Черновцыгаз", ПАО "Черниговгаз".



В НАК "Нафтогаз" по поводу этого решения отметили, что "группа РОК сознательно пытается незаконными методами содрать с потребителей газа дополнительный доход. Но когда общественность поднимает шум, вымогателям приходится отступать".



Напомним, согласно решению НКРЭКУ от 22 марта, ПАО "Винницагаз", "Волыньгаз" и "Киевгаз" получили по 850 тыс. грн штрафа за нарушение лицензионных условий в части начисления за потребленный населением газ.