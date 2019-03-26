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НКРЕКП оштрафувала на 850 тис. грн за донарахування у платіжках ще 4 обленерго

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), наклала штраф за невиконання рішення регулятора про заборону додаткових нарахувань у платіжках за газ на компанії "Хмельницькгаз", "Закарпатгаз", "Івано-Франківськгаз" і "Харківгаз" у розмірі 850 тис. грн. Відповідне рішення було прийнято на засіданні НКРЕКП, передає кореспондент УНН.

НКРЕКП оштрафувала на 850 тис. грн за донарахування у платіжках ще 4 обленерго

Регулятор наклав штраф за порушення ліцензійних умов та невиконання рішень НКРЕКП про заборону додаткових нарахувань, а також зобов'язав провести перерахунки стосовно тих споживачів, за якими проводилась перевірка, до 12 квітня 2019 року.

Крім того, Нацкомісія своїм рішенням зобов'язала зробити перерахунок додаткових нарахувань за весь період, починаючи з жовтня 2018 року, по всіх споживачах, яким здійснювалися такі донарахування.

Під час засідання до проекту рішення члени комісії також додали пункт про здійснення звернення до Антимонопольного комітету для проведення розслідування про зловживання монопольним становищем на ринку природного газу цими компаніями.

Крім того, НКРЕКП прийняла рішення щодо проведення позапланових перевірок ПАТ "Вінницязаг", ПАТ "Волиньгаз", ПАТ "Дніпрогаз", ПАТ "Дніпропетровськгаз", ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Закарпатгаз", ПАТ "Запоріжгаз", ПАТ "Іванофранківвськгаз", ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Криворіжгаз", ПАТ "Львівгаз", ПАТ "Миколаївгаз", ПАТ "Рівнегаз", ПАТ "Сумигаз", ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз", ПАТ "Хмельницькгаз", ПАТ "Чернівцігаз", ПАТ "Чернігівгаз".

У НАК "Нафтогаз" з приводу цього рішення зазначили, що "група РГК свідомо намагається незаконними методами здерти зі споживачів газу додатковий прибуток. Але коли громадськість здіймає галас, здирникам доводиться відступати".

Нагадаємо, згідно з рішенням НКРЕКП від 22 березня, ПАТ "Вінницягаз", "Волиньгаз" і "Київгаз" отримали по 850 тис. грн штрафу за порушення ліцензійних умов в частині нарахування за спожитий населенням газ.

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