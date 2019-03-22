Три облгази отримали по 850 тис. грн штрафу за донарахування у платіжках
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. ПАТ "Вінницягаз", "Волиньгаз" і "Київгаз" отримали по 850 тис. грн штрафу за порушення ліцензійних умов в частині нарахування за спожитий населенням газ. Відповідне рішення прийняла Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, передає УНН.
Згідно з рішенням регулятора, ПАТ "Вінницягаз" здійснив неправомірне донарахування із застосуванням коефіцієнту для приведення об'єму природного газу до стандартних умов одному зі споживачів на суму 408,13 грн. ПАТ "Волиньгаз", у свою чергу неправомірно донарахувало одному зі споживачів 66,82 кубометри газу.
Як зазначено в постанові, відповідні штрафи компанії мають сплатити протягом 30 днів до Державного бюджету.
Нагадаємо, в Україні завершились перевірки трьох перших облгазів у "справі коефіцієнтів" - "Вінницягаз", "Волиньгаз" та "Київоблгаз", на усіх підтвердили незаконність додаткових нарахувань обсягів газу побутовим споживачам у платіжках.