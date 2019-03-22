Три облгаза получили по 850 тыс. грн штрафа за доначисление в платежках
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. ПАО "Винницагаз", "Волыньгаз" и "Киевгаз" получили по 850 тыс. грн штрафа за нарушение лицензионных условий в части начисления за потребленный населением газ. Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, передает УНН.
Согласно решению регулятора, ПАО "Винницагаз" совершило неправомерное доначисление с применением коэффициента для приведения объема газа к стандартным условиям одному из потребителей на сумму 408,13 грн. ПАО "Волыньгаз", в свою очередь неправомерно доначислило одному из потребителей 66,82 кубометра газа.
Как указано в постановлении, соответствующие штрафы компании должны уплатить в течение 30 дней в Государственный бюджет.
Напомним, в Украине завершились проверки трех первых облгазов по "делу коэффициентов" - "Винницагаз", "Волыньгаз" и "Киевоблгаз", на всех подтвердили незаконность дополнительных начислений объемов газа бытовым потребителям в платежках.