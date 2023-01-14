Ряд поездов Укрзализныци продолжает двигаться с задержками

Детали

Отмечается, что 4 рейса движутся с задержкой более часа, 5 рейсов задерживаются до часа, 60 поездов движутся по графику.

Наибольшие задержки сейчас у следующих поездов:

· №45/46 Харьков - Ужгород (+2 ч 56 мин);

· №711/712 Краматорск - Киев (+2 ч 43 мин);

· №15/16 Харьков - Рахов (+1 ч 7 мин);

· №93/94 Харьков - Хелм (+1 ч 7 мин).

Цитата

"Для пассажиров, которые будут прибывать в Киев после начала комендантского часа, Укрзализныця организует трансфер для доставки домой", - говорится в сообщении УЗ.

Дополнение

Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине.