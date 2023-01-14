Ряд поездов Укрзализныци продолжает двигаться с задержками
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В связи с обесточиванием определенных участков из-за сегодняшней вражеской ракетной атаки, ряд поездов Укрзализныци продолжает двигаться с задержками. Об этом говорится в сообщении Укрзализныци в Telegram, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 4 рейса движутся с задержкой более часа, 5 рейсов задерживаются до часа, 60 поездов движутся по графику.
Наибольшие задержки сейчас у следующих поездов:
· №45/46 Харьков - Ужгород (+2 ч 56 мин);
· №711/712 Краматорск - Киев (+2 ч 43 мин);
· №15/16 Харьков - Рахов (+1 ч 7 мин);
· №93/94 Харьков - Хелм (+1 ч 7 мин).
Цитата
"Для пассажиров, которые будут прибывать в Киев после начала комендантского часа, Укрзализныця организует трансфер для доставки домой", - говорится в сообщении УЗ.
Дополнение
Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине.