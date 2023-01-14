Низка поїздів Укрзалізниці продовжує рухатись із затримками
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У зв’язку зі знеструмленнями певних ділянок через сьогоднішню ворожу ракетну атаку, низка поїздів Укрзалізниці продовжує рухатись із затримками. Про це йдеться в повідомленні Укрзалізниці у Telegram, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що 4 рейси рухаються із затримкою більше години, 5 рейсів затримуються до години, 60 поїздів рухаються графіком.
Найбільші затримки наразі у наступних поїздів:
· №45/46 Харків - Ужгород (+2 год 56 хв);
· №711/712 Краматорськ - Київ (+2 год 43 хв);
· №15/16 Харків - Рахів (+1 год 7 хв);
· №93/94 Харків - Хелм (+1 год 7 хв).
Цитата
"Для пасажирів, які прибуватимуть до Києва після початку комендантської години, Укрзалізниця організовує трансфер для доставки додому", - йдеться в повідомленні УЗ.
Доповнення
Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні.