Nissan планирует электрифицировать 80% моделей авто к 2030 году
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Японский автопроизводитель Nissan Motor намерен выпустить семь электрических моделей автомобилей до 2026 года и электрифицировать 80% своего модельного ряда до 2030 года, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Во вторник главный операционный директор Nissan Motor Ашвани Гупта в заявил, что автомобильная компания Nissan Motor планирует выпустить семь электрических моделей автомобилей к 2026 году и электрифицировать 80% своего модельного ряда к 2030 году.
Гупта сказал, что Китай уже прошел переломный момент, когда клиенты готовы принять электромобили в качестве основных машин, и что Nissan должен сделать свою продукцию конкурентоспособной по критерию цены, чтобы иметь возможность бороться с внутренними конкурентами.
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