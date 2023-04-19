Nissan планирует электрифицировать 80% моделей авто к 2030 году

Детали

Во вторник главный операционный директор Nissan Motor Ашвани Гупта в заявил, что автомобильная компания Nissan Motor планирует выпустить семь электрических моделей автомобилей к 2026 году и электрифицировать 80% своего модельного ряда к 2030 году.

Гупта сказал, что Китай уже прошел переломный момент, когда клиенты готовы принять электромобили в качестве основных машин, и что Nissan должен сделать свою продукцию конкурентоспособной по критерию цены, чтобы иметь возможность бороться с внутренними конкурентами.

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