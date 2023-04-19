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Nissan планує електрифікувати 80% моделей авто до 2030 року

Nissan планує електрифікувати 80% моделей авто до 2030 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Японський автовиробник Nissan Motor має намір випустити сім електричних моделей автомобілів до 2026 року та електрифікувати 80% свого модельного ряду до 2030 року, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У вівторок головний операційний директор Nissan Motor Ашвані Гупта в заявив, що автомобільна компанія Nissan Motor планує випустити сім електричних моделей автомобілів до 2026 року та електрифікувати 80% свого модельного ряду до 2030 року.

Гупта сказав, що Китай вже пройшов переломний момент, коли клієнти готові прийняти електромобілі в якості основних машин, і що Nissan повинен зробити свою продукцію конкурентоспроможною за критерієм ціни, щоб мати змогу боротися з внутрішніми конкурентами.

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