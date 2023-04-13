Глобальні продажі нових автомобілів за рік просіли на 1,4%
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У 2022 році глобальні продажі нових автотранспортних засобів становили трохи більше ніж 81,6 мільйона одиниць, що на 1,4% менше, ніж у 2021-му. Такі дані Міжнародної асоціації виробників автомобілів (OICA) наводить "Укравтопром" у Telegram, пише УНН.
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Повідомляється, що найбільшу кількість в цьому обсязі становили легкові авто – близько 57,5 мільйони одиниць. Це на 2% більше у порівнянні з 2021 роком. Водночас продаж комерційних автотранспортних засобів зменшився на 8%, до 24,1 мільйона одиниць, інформує "Укравтопром".
Серед країн, які мали одні з більших національних ринків у світі, відзначають:
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- Китай - 26,9 мільйона одиниць, що на 2% більше, ніж роком раніше;
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- США - майже 14,2 мільйона од. (-7,6%);
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- Індія – 4,7 мільйона од. (+26%);
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- Японія – 4,2 мільйона од. (-5,6%).
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- Німеччина – понад 2,9 мільйона од. автотранспорту, що майже як у 2021 році.
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Нагадаємо
В Україні у березні найпопулярнішими були моделі автомобілів з традиційними бензиновими ДВЗ. Вони охопили 49% продажів.