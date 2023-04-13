Глобальные продажи новых автомобилей за год просели на 1,4%
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В 2022 году глобальные продажи новых автотранспортных средств составили чуть более 81,6 миллиона единиц, что на 1,4% меньше, чем в 2021-м. Такие данные Международной ассоциации производителей автомобилей (OICA) приводит "Укравтопром" в Telegram, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что наибольшее количество в этом объеме составили легковые авто – около 57,5 миллиона единиц. Это на 2% больше по сравнению с 2021 годом. В то же время продажи коммерческих автотранспортных средств уменьшились на 8%, до 24,1 миллиона единиц, информирует "Укравтопром".
Среди стран, которые имели одни из самых больших национальных рынков в мире, отмечают:
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- Китай - 26,9 миллиона единиц, что на 2% больше, чем годом ранее;
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- США - почти 14,2 миллиона ед. (-7,6%);
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- Индия – 4,7 миллиона ед. (+26%);
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- Япония – 4,2 миллиона ед. (-5,6%).
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- Германия – более 2,9 миллиона ед. автотранспорта, что почти как в 2021 году.
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Напомним
В Украине в марте самыми популярными были модели автомобилей с традиционными бензиновыми ДВС. Они охватили 49% продаж.