Глобальные продажи новых автомобилей за год просели на 1,4%

Детали

Сообщается, что наибольшее количество в этом объеме составили легковые авто – около 57,5 миллиона единиц. Это на 2% больше по сравнению с 2021 годом. В то же время продажи коммерческих автотранспортных средств уменьшились на 8%, до 24,1 миллиона единиц, информирует "Укравтопром".

Среди стран, которые имели одни из самых больших национальных рынков в мире, отмечают:



Китай - 26,9 миллиона единиц, что на 2% больше, чем годом ранее;



США - почти 14,2 миллиона ед. (-7,6%);



Индия – 4,7 миллиона ед. (+26%);



Япония – 4,2 миллиона ед. (-5,6%).



Германия – более 2,9 миллиона ед. автотранспорта, что почти как в 2021 году.



Напомним

В Украине в марте самыми популярными были модели автомобилей с традиционными бензиновыми ДВС. Они охватили 49% продаж.