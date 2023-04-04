В Україні бензинові авто втрачають ринок на користь гібридів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. В Україні у березні найпопулярнішими були моделі автомобілів з традиційними бензиновими ДВЗ. Вони охопили 49% продажів. Однак, проти показника місяцем раніше, вони втрачають ринок на користь гібридів. Про це повідомляє Укравтопром, передає УНН.
Деталі
«На українському ринку нових легковиків, у березні, найпопулярнішими були моделі з традиційними бензиновими ДВЗ. Вони охопили 49% продажів. Однак проти попереднього місяця їх частка зменшилась на 2 відсоткових пункти», - ідеться в повідомленні.
Повідомляється, що водночас гібридні авто збільшили свою ринкову частку на ті ж 2 в.п. – до 18%.
«Без змін, проти лютого, залишились відсотки ринку нових легковиків, що належать дизельним авто, електромобілям та машинам з ГБО», - зазначається в повідомленні.
Структура ринку нових авто у березні:
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- автомобілі з бензиновими двигунами - 49% реєстрацій
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- дизельні авто – 21%
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- гібриди – 18%
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- електромобілі – 11%
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- автомобілі з ГБО – 1%
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Лідерські позиції за сегментами зайняли:
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- Бензинові авто – Mazda CX5
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- Дизельні – Renault Duster
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- Гібридні – Toyota Camry
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- Електро – Volkswagen ID.4
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- Авто з ГБО – Renault Duster
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Загалом, як зазначається, у березні українці придбали та зареєстрували 4511 нових легкових авто, що у 8 разів більше ніж торік. Але це сталося через надзвичайно низьку базу порівняння, вказує Укравтопром.
Проти попереднього місяця споживча активність на авторинку зросла на 21%. Найбільшу кількість покупців в минулому місяці привернула до себе японська марка Toyota з показником у 648 реєстрацій. Бестселером першого місяця весни на українському ринку нових легковиків став кросовер Renault Duster, який обрали 414 покупців.
Доповнення
У 2023 році ціни на батареї для електромобілів продовжать зростати.