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В Україні бензинові авто втрачають ринок на користь гібридів

В Україні бензинові авто втрачають ринок на користь гібридів

Київ • УНН

 • 1143011 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. В Україні у березні найпопулярнішими були моделі автомобілів з традиційними бензиновими ДВЗ. Вони охопили 49% продажів. Однак, проти показника місяцем раніше, вони втрачають ринок на користь гібридів. Про це повідомляє Укравтопром, передає УНН.

Деталі

«На українському ринку нових легковиків, у березні, найпопулярнішими були моделі з традиційними бензиновими ДВЗ. Вони охопили 49% продажів. Однак проти попереднього місяця їх частка зменшилась на 2 відсоткових пункти», - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що водночас гібридні авто збільшили свою ринкову частку на ті ж 2 в.п. – до 18%.

«Без змін, проти лютого, залишились відсотки ринку нових легковиків, що належать дизельним авто, електромобілям та машинам з ГБО», - зазначається в повідомленні.

Структура ринку нових авто у березні:

  • автомобілі з бензиновими двигунами - 49% реєстрацій
  • дизельні авто – 21%
  • гібриди – 18%
  • електромобілі – 11%
  • автомобілі з ГБО – 1%

Лідерські позиції за сегментами зайняли:

  • Бензинові авто – Mazda CX5
  • Дизельні – Renault Duster
  • Гібридні – Toyota Camry
  • Електро – Volkswagen ID.4
  • Авто з ГБО – Renault Duster

Загалом, як зазначається, у березні українці придбали та зареєстрували 4511 нових легкових авто, що у 8 разів більше ніж торік. Але це сталося через надзвичайно низьку базу порівняння, вказує Укравтопром.

Проти попереднього місяця споживча активність на авторинку зросла на 21%. Найбільшу кількість покупців в минулому місяці привернула до себе японська марка Toyota з показником у 648 реєстрацій. Бестселером першого місяця весни на українському ринку нових легковиків став кросовер Renault Duster, який обрали 414 покупців.

Доповнення

У 2023 році ціни на батареї для електромобілів продовжать зростати.

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